Подрыв Каховской ГЭС. Пострадавшие получат компенсации за разрушенное жилье

Кабинет министров разработал механизм компенсаций за поврежденное и разрушенное жилье для жителей, пострадавших из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Глава правительства заявил, что в Украине создали реестр общин, пострадавших из-за теракта на Каховской ГЭС. Туда вошли 200 населенных пунктов Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей.

"Также по поручению президента Владимира Зеленского разработали механизм компенсаций за поврежденные и разрушенные дома", - отметил Шмыгаль.

Механизм будет похож на программу "єВідновлення", но подавать заявки нужно будет через органы местного самоуправления. Кабмин выделил на компенсации более 980 млн гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Человек будет выбирать один из двух вариантов. Либо приобрести себе другое жилье, либо взять деньги на самостоятельный ремонт или восстановление собственного дома", - добавил премьер.

Также в Херсонскую область будет направлено из 10 регионов по 15 специалистов, которые проведут техническое обследование поврежденного жилья. Шмыгаль призвал пострадавшие общины оперативно сформировать соответствующие комиссии.

Выплаты для пострадавших из-за подрыва ГЭС

Кабинет министров анонсировал единоразовые выплаты жителям юга Украины, пострадавшим из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Жители из подтопленных регионов получат по 5 тысяч гривен.

Правительство выделило на программу 560 млн гривен. Выплаты хотят запустить уже в течение недели.

Премьер Денис Шмыгаль также сообщил, что Украина ведет переговоры с международными гуманитарными организациями для выплаты помощи пострадавшим.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.