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Підрив Каховської ГЕС: копачі розкрадають археологічну спадщину, - Мінкульт

Фото: копачі розкрадають археологічну спадщину після підриву ГЕС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Одним із наслідків підриву Каховської ГЕС стало розкрадання археологічної спадщини. Сотні об’єктів культурної спадщини були пошкоджені, затоплені або знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства культури та інформаційної політики.

Різке падіння рівня води після підриву дамби, розмивання берегів і затоплення територій нижче за течією Дніпра спричинило критичну ситуацію з охороною археологічної спадщини. У Мінкульті зазначають, що за часів створення Каховського водосховища під його водами опинилися археологічні об‘єкти різних періодів.

"Чи не найбільших втрат внаслідок спричиненої росіянами катастрофи може зазнати безцінна археологічна спадщина України. На території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Одеської областей активізувалися копачі-грабіжники, які визбирують цінні предмети за допомогою металодетекторів", - повідомили в Мінкульті.

Зазначається, що задля моніторингу, фіксації пошкоджень та інших невідкладних робіт об‘єднають науковців-археологів, музейників, пам‘ятко- та правоохоронців.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі, 6 червня, росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до затоплення десятків населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

У воду змило ворожі склади зброї на лівому березі Дніпра, тому російські боєприпаси та міни понесло течією до берегів.

У Херсонській області після катастрофи зросла кількість зниклих безвісти людей.

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археологические раскопкиМіністерство культури