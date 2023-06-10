Підрив Каховської ГЕС: 27 людей вважаються зниклими безвісти

Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 27 осіб. Також відомо про щонайменше 5 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Facebook.

За даними МВС, у Херсонській області підтоплені 47 населених пунктів, з них 33 - на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій. У Херсонській області евакуювали 2620 осіб, з них 160 дітей.

Також через обстріли окупантів поранення отримали 11 українців, четверо загинули.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. Одна людина загинула.

У Дніпропетровській області без води залишаються понад 89 тисяч абонентів у 26 населених пунктах. Організовано підвіз питної та технічної води.

Яка ситуація у Херсоні

Після цинічного підриву росіянами дамби Каховської ГЕС вода затопила частину Херсонської області. Особливо важка ситуація на лівому березі, який контролюють окупанти.

Росіяни ігноруються заклики жителів про евакуацію та обстрілюють мирне населення.Наприклад, сьогодні армія РФ артилерією атакувала Херсон, через обстріл двоє волонтерів отримали поранення.

Водночас, за повідомленнями ОВА, у Херсонській області рівень води почав знижуватися. За ніч вода відступила ще на 31 см.

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