Підприємці забезпечили енергонезалежність пологового будинку в Боярці

Зазначається, що оснащення лікарні відбулося в завдяки роботі відкритої благодійної ініціативи українського бізнесу "Ліга тепла", до якої долучилися компанія "Хуавей Україна", ПриватБанк та холдинг Energame.

Кожна з компаній перерахувала 20 000 євро, які були використані на підготовку проекту, закупівлю необхідного обладнання та його встановлення в лікарні.

За час існування "Ліга тепла" зібрала понад 4 млн грн.

Боярська лікарня - другий медичний заклад, який було забезпечено обладнанням, необхідним для підтримки комфортної температури в палатах та кабінетах, в умовах перебоїв з електрикою та теплопостачанням. Першим об’єктом "Ліги тепла" став пологовий будинок в м. Охтирка на Сумщині.

Основним принципом проекту є застосування сучасних рішень, які дозволяють значно підвищити енергонезалежність закладу. В ході підготовчого етапу розглядаються різні технічні рішення, побудовані на використанні чистої енергії відновлювальних джерел.

Технічне рішення, застосоване в Боярській лікарні передбачає використання теплових насосів, які за допомогою теплообмінників збирають теплову енергію із повітря і подають її в приміщення. Таким чином відбувається обігрів приміщень взимку, або кондиціонування влітку.

До того ж система майже не залежить від енергопостачання - достатньо енергії найпростішого генератора, що в умовах частих перебоїв з електрикою є особливо корисним аргументом на користь даного рішення.

"Дякуємо партнерам за змогу приєднатись до коаліції бізнесів в ініціативі, яка покликана долати гуманітарну кризу, спричинену війною, і масштаб якої є неабияким викликом для суспільства. Підтримка вразливих категорій населення, сучасні рішення, екологічна складова - ці характеристики проекту резонують з нашими корпоративними цінностями", - розказав Герхард Бьош, голова правління ПриватБанку.

Керуючий директор "Хуавей Україна" Ло Бінь додав: "Ми цінуємо соціальне партнерство заради майбутнього. Цей проект спрямовано на комфорт для матерів і новонароджених та енергоефективність пологових будинків в Україні. Цей проект про майбутнє, яке народжується тут і зараз".

"Сьогодні Україні доводиться боротися за виживання та розвиватися і будувати своє майбутнє одночасно. "Ліга тепла" - яскравий приклад цього. Завдяки незламному українському бізнесу проект із забезпечення роботи лікарень, фактично, переріс у рух переходу на більш сучасні та ефективні засоби енергозабезпечення для соціально критичних об’єктів. І я дуже сподіваюсь, що ми на цьому не зупинимося. Тому, запрошую інші компанії перехопити гілку першості від "Energame" та продовжити цей рух відбудови України вже сьогодні", - закликав Максим Ляшко, керуючий партнер міжнародної інвестиційної компанії Energame.

Над проектом постійно працює також команда компанії Vodafone Україна, яка і започаткувала благодійний челенж "Ліга тепла" та здійснює подальше адміністрування проекту. Постійним партнером ініціативи виступає благодійний фонд "Твоя опора", який є одним з найбільших фондів України та єдиною українською організацією, яка входить до Всесвітньої Федерації Серця (частина Всесвітньої організації охорони здоров’я).

Нагадаємо, "Ліга тепла" - благодійний челенж, започаткований компанією Vodafone, з метою забезпечення альтернативними джерелами опалення пологових будинків в містах, які зазнали руйнування.

Організатором ініціативи є компанія Vodafone Україна, яка також виконує адміністрування проекту. Партнером ініціативи виступає благодійний фонд "Твоя опора", який є одним з найбільших фондів України.

До ініціативи «Ліга тепла» може долучитися кожен: будь-яка компанія чи приватна особа. Бізнесу для цього достатньо заповнити заявку на https://www.ligatepla.com.ua/. Приватні особи можуть долучитися до Ліги тепла, скориставшись QR-кодом, або зробити свій внесок за вказаними на тому ж сайті реквізитами.