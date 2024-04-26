Підприємці у Харкові та області можуть отримати мікрогрант від держави. Кабмін збільшив розмір

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Зокрема було збільшено їх розмір та змінено умови отримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука та Мінекономіки.
За словами Шмигаля, Кабмін вдвічі збільшив суму мікрогрантів для Харкова й Харківської області. Тепер їх розмір складатиме до 500 тисяч гривень для одного громадянина, який вирішить започаткувати власну справу.
Водночас Мельничук пояснив, що також було передбачено можливість щодо отримання мікрогранту розміром 75 тисяч гривень. Це можливо у разі зобов’язання фізичної особи зареєструватись фізичною особою-підприємцем.
Окрім цього було доповнено перелік відомостей, які має зазначати отримувач мікрогрантів/грантів у заяві, даними щодо належності до категорії осіб з інвалідністю, категорії внутрішньо переміщених осіб.
Серед інших змін, які внесено до програми «Власна справа» та програми грантів для ветеранів і другого з їхнього подружжя:
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