На підприємстві перебували люди. Відомі подробиці ракетного обстрілу Дрогобича
Російські терористи зранку завдали ракетного удару по об'єкту промислової інфраструктури Дрогобича Львівської області. На момент удару на підприємстві перебували люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дрогобицької районної військової адміністрації Степана Кулиняка.
За словами Кулиняка, терористи атакували Дрогобич о 06:25. Загалом було завдано три ракетних удари.
"Під час першої повітряної тривоги о 6:25 відбулось влучання в об’єкти промислової інфраструктури. Пошкоджено значну частину будівель. На момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя, поки даних про загиблих чи постраждалих немає", - відзначив голова РВА.
Наразі рятувальники продовжують гасити пожежу й розбирати завали. Екстрені служби продовжують працювати на місці.
Нічний обстріл України
Цієї ночі російські терористи влаштували черговий масований обстріл по території України. Про вибухи повідомляли у Хмельницькому, Рівному й Львівській області. Зокрема ППО працювала в Києві й Черкаській області.
Під час атаки над столицею повітряні сили "приземлили" більше 20 ворожих цілей. Докладніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.
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