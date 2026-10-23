"Підприємства закриваються через нашу політику": євродепутатка про квоти й CBAM для України

За її словами, посилення захисту європейського ринку сталі мало насамперед обмежити надлишковий імпорт із Китаю та інших країн, однак під дію нових правил потрапила й Україна.



"Я дуже стурбована новими обмеженнями щодо сталі. Вони були розроблені для того, щоб вирішити проблему надлишкового імпорту з Китаю та глобального перевиробництва, але зачепили Україну", - сказала Карлсбро.



Вона назвала це "рухом у неправильному напрямку" і наголосила, що Україна не повинна зазнавати додаткового тиску через торговельну політику ЄС у момент, коли її промисловість працює в умовах війни.



Окремою проблемою є CBAM - механізм вуглецевого коригування на кордоні ЄС. За словами євродепутатки, він також не створювався як спеціальний захід проти України, однак на практиці став додатковим тягарем для підприємств, які вже потерпають від російських атак, високих цін на електроенергію та дорогих перевезень.



"Я особисто бачила підприємства, які закрились не тільки через високу ціну електроенергії або війну, але й через CBAM", - зазначила Карлсбро.



Карлсбро наголосила, що формально жодне з європейських обмежень не спрямоване безпосередньо проти України. Але у сукупності вони посилюють кризу в металургії та можуть призводити до зупинки підприємств.



На її думку, ситуація виглядає особливо суперечливо на тлі євроінтеграції України. З одного боку, країна рухається до членства в ЄС, а з іншого - український бізнес стикається з новими бар’єрами на європейському ринку.

"Україна аж ніяк не повинна зазнавати покарання через торговельну політику ЄС", - наголосила євродепутатка.



Вона вважає, що Брюссель має розглянути тимчасові винятки для України щодо квот на сталь і CBAM на період війни. Це дозволило б підтримати українську економіку та металургійну галузь у момент, коли підприємства одночасно стикаються з російськими обстрілами, зростанням вартості енергії та логістики і втратою частини ринків збуту.