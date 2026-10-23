"Предприятия закрываются из-за нашей политики": евродепутат о квотах и CBAM для Украины

По ее словам, усиление защиты европейского рынка стали в первую очередь ограничить избыточный импорт из Китая и других стран, однако под действие новых правил попала и Украина.



"Я очень обеспокоена новыми ограничениями по стали. Они были разработаны для того, чтобы решить проблему избыточного импорта из Китая и глобального перепроизводства, но затронули Украину", - сказала Карлсбро.



Она назвала это "движением в неправильном направлении" и подчеркнула, что Украина не должна испытывать дополнительное давление из-за торговой политики ЕС в момент, когда ее промышленность работает в условиях войны.



Отдельной проблемой является CBAM – механизм углеродной корректировки на границе ЕС. По словам евродепутатки, оно также не создавалось как специальное мероприятие против Украины, однако на практике стало дополнительным бременем для предприятий, которые уже страдают от российских атак, высоких цен на электроэнергию и дорогостоящих перевозок.



"Я лично видела предприятия, которые закрылись не только из-за высокой цены электроэнергии или войны, но и из-за CBAM", - отметила Карлсбро.



Карлсбро подчеркнула, что формально ни одно из европейских ограничений не направлено непосредственно против Украины. Но в совокупности они усугубляют кризис в металлургии и могут приводить к остановке предприятий.



По ее мнению, ситуация выглядит особенно спорно на фоне евроинтеграции Украины. С одной стороны, страна движется к членству в ЕС, а с другой – украинский бизнес сталкивается с новыми барьерами на европейском рынке.

"Украина никак не должна подвергаться наказанию из-за торговой политики ЕС", - подчеркнула евродепутат.



Она считает, что Брюссель должен рассмотреть временные исключения для Украины по квотам на сталь и CBAM на период войны. Это позволило поддержать украинскую экономику и металлургическую отрасль в момент, когда предприятия одновременно сталкиваются с российскими обстрелами, ростом стоимости энергии и логистики и потерей части рынков сбыта.