Підприємства Дніпра погасили борг у понад 250 млн грн із заробітної плати

Так, за серпень підприємства-боржники виплатили заборгованість із заробітної плати в розмірі 68 млн 266 тис. грн. З них 65 млн 437 тис. грн завинило одне з державних підприємств.

Також погасили борги перед працівниками 11 приватних підприємств. Вони виплатили своїм співробітникам 2 млн 805 тис. грн.

У перші дні вересня один з вищих навчальних закладів Дніпра теж розрахувався зі своїми співробітниками. Повністю погасив борг у 5 млн грн.

В інспекції відзначають, що у серпні приватний бізнес знизив темпи погашення боргів із зарплатні. Зараз з кожним боржником проводять індивідуальну роботу.

"На жаль, у місті продовжують фіксуватися факти грубого порушення трудового законодавства роботодавцями. Майже 300 роботодавців міста заробітну плату нараховують менше законодавчо встановленого мінімуму. До 400 наближається кількість роботодавців міста, які за минулий місяць на 20 % збільшили кількість співробітників, які працюють неповний робочий день", - повідомили в інспекції.

За словами Янушкевич, також на сьогодні маємо понад 11,5 тис. роботодавців, які відправляли своїх співробітників у відпустки без збереження заробітної плати на більш ніж 15 днів.

"Згідно із законом з такою умовою можуть відправляти у відпустку без збереження заробітної плати, якщо людина їде за кордон. Але фіксуються випадки по тих працівниках, які лишаються в Україні. Також на майже 4 тис. підприємствах міста керівники отримують зарплату менше мінімальної. Наприклад, на одному з підприємств директор працює на зарплату 2 900 грн", - зазначила Тетяна Янушкевич.

У цілому від початку року у місті зафіксовано понад 20 тис. порушень трудового законодавства. В інспекції нагадують, що при виявленні факту відсутності офіційного працевлаштування штраф становить до 201 тис. грн за кожного працівника, допущеного до роботи без оформлення трудового договору чи контракту.

Недопущення до проведення перевірки, оформлення на неповний робочий день, несплата ЄСВ - штраф у 107 200 грн. За порушення строків виплати ЗП та інших виплат більш як за один місяць чи виплата їх не в повному обсязі - 20 100 грн.

"Тож я хочу нагадати всім керівникам підприємств про всі види покарання – від адміністративного до кримінального - за порушення прав працівників. А співробітникам нагадую, що якщо ви зіштовхнулись на роботі з порушенням законодавства з боку підприємства, звертайтеся до інспекції чи пишіть нам у наші соціальні мережі, і ми допоможемо вам", - додала Янушкевич.