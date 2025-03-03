Без підписання закону про підвищення акцизів на сигарети Україна може не отримати наступний транш МВФ

"Бюджет (України – ред.) на 2025 рік передбачає дефіцит (без урахування грантів) у розмірі 19,6% ВВП і залишається опорою для фіскальної політики цього року. Він включає додатковий дохід, отриманий від підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, а набуття чинності цієї зміни податкової політики є умовою для завершення перегляду", - зазначено в повідомленні МВФ.

Як зазначалося, 4 грудня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон № 4115-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" (законопроєкт № 11090). 9 грудня ухвалений закон було направлено на підпис президенту України.

Закон, який мав набути чинності з 1 січня 2025 року, передбачає поступове переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро та продовження чинного графіка підвищення акцизів до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет).

За попередніми оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, набрання чинності цим законом дозволить збільшити надходження до держбюджету до 2028 року на 29 млрд гривень. При цьому всі власні доходи держбюджету наразі спрямовуються на фінансування Сил оборони, неодноразово наголошували у Мінфіні.

Законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні підтримали провідні бізнес-асоціації, МВФ та Єврокомісія. На сайті президента у лютому 2025 році була зареєстрована петиція із закликом підписати закон №4115-IX про перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

За словами автора петиції Юрія Гайдая, підписання закону про підвищення акцизів не лише захистить здоров'я громадян, а й принесе мільярди гривень до бюджету, що критично важливо у час повномасштабної війни з агресором.