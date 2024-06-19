UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У підпільних ангарах під Києвом знайшли деталі для ППО і передали їх Силам оборони (фото)

Архівне фото: у підпільних ангарах під Києвом знайшли деталі для ППО (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці передали українським військовим понад 3,5 тисячі комплектуючих до ППО, які були вилучені з підпільних складів у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Про які деталі йде мова

Спецслужба пояснила, що мова йде про понад 3,5 тисяч комплектуючих для зенітно-ракетних комплексів ППО та артилерійських систем, а також двигунів для бронемашин.

Фото: Обшуки (SecurSerUkraine)

Усе це обладнання було вилучено з двох підпільних ангарів, які правоохоронці виявили в Київській області.

Нелегальні склади належали топменеджменту місцевої компанії, яка займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки.

Що загрожує ділкам

СБУ пише, що фігуранти планували продати комплектуючі як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації.

Наразі триває розслідування за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Ще у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Не перший подібний випадок

В Україні низка зловмисників намагається нажитися на торгівлі зброєю, але правоохоронці викривають таких осіб.

Раніше СБУ повідомляла, що в Бучанському районі під Києвом їм вдалося знайти російський БРДМ, який виявили двоє мешканців. Потім вони вирішили продати його криміналітету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниКиївська областьППОНаціональна поліція