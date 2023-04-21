Підпалили пожежну частину під Києвом. СБУ затримала двох рятувальників-колаборантів

Так, під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

"Служба безпеки затримала двох зрадників з Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які допомагали ворогу під час окупації Київщини у лютому-березні 2022 року. Викриття відбувалося за особистого сприяння міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка", - йдеться в повідомленні.

Так, затримані 22 березня минулого року зрадники підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків.

"Унаслідок пожежі було пошкоджено адміністративну будівлю, знищено майно і службовий інвентар", - додали в СБУ.



Таким чином, агресор намагався залишити населений пункт без діючої пожежно-рятувальної частини і залякати місцевих жителів. Крім того, фігуранти "зливали" загарбникам персональні дані учасників руху опору, у тому числі колишніх бійців АТО.



Саме за їх "наводкою" рашисти вдерлися до помешкань і викрали трьох місцевих жителів, які намагалися загасити пожежу у рятувальній частині.



Потім потерпілих тримали у застінках місцевої "комендатури РФ" до звільнення регіону.



Зрадники отримували від загарбників харчові продукти та речі першої потреби, які їм привозили до власних помешкань. Також фігуранти мали "дозвіл" на безперешкодне пересування територією району.





На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.