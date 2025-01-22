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Підозрюють у привласненні коштів: у Нідерландах затримали колишнього військового Маймана

Фото: у Нідерландах затримали колишнього військового Маймана (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У Нідерландах було затримано колишнього командира добровольчого формування 14 територіальної громади Києва "Архангела Михаїла" Михайла Маймана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

Він був оголошений у міжнародний розшук Інтерполом по обвинуваченню в незаконному обігу зброї та низці інших злочинів. Маймана оголосили у розшук після того, як у вересні 2022 року його затримали в Україні за незаконне привласнення вогнепальної зброї.

Тоді йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Сплативши 208 000 грн, Майман уникнув арешту і згодом залишив країну, порушивши судові зобов’язання.

За даними слідства, він незаконно перетнув кордон із Румунією та опинився в Австрії, де його помітили на мітингах. А вже учервні 2023 року його оголосили в міжнародний розшук.

Крім звинувачень у незаконному обігу зброї, Маймана підозрюють у причетності до загибелі Героя України Данила Ляшука ("Моджахед") та привласненні щонайменше 1,3 мільйона доларів пожертвувань на армію.

У 2022 році Михайло Майман публічно заявляв про свою участь у звільненні Київщини від російських військ, однак його побратими стверджують, що насправді він займався мародерством, а не бойовими діями.

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