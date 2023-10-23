Підозрюють у крадіжці 88 млн гривень. Суд арештував екс-заступника голови Міграційної служби

За даними САП, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі про розкрадання понад 88 млн гривень під час реконструкції адмінбудівлі Державної міграційної служби. Мова про колишнього заступника голови ДМС та підприємця.

"Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ і обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказано в повідомленні.

Після затримання фігурантів слідчий суддя вирішить питання щодо застосування такого запобіжного заходу.

Що передувало

Нагадаємо, 21 вересня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому заступнику голови Державної міграційної служби, екс-начальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а також підприємцю - громадянину РФ.

За інформацією правоохоронців, у 2015 році ДМС отримала будівлю у центрі столиці для облаштування центрального офісу. У рамках досудового розслідування встановлено, що зазначені особи тривалий час розкрадали понад 88 млн гривень, які виділили на облаштування офісу.