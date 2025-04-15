Підлітки могли стріляти по тваринах на Київщині: поліція почала перевірку

Раніше РБК-Україна писало, що у Рівненській області чоловік застрелив собаку своєї тітки, стверджуючи, що тварина раніше нападала на його овець. Інцидент стався 10 квітня в селі Іллін. Жінка почула постріл і крик собаки, після чого виявила, що її пес загинув. Чоловік пояснив, що зробив постріл, щоб налякати собаку, але не впевнений, чи влучив у неї. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.

До того, у лютому, в одному з населених пунктів Одеської області 25-річний чоловік, перебуваючи в гостях, застрелив собаку господарів з пневматичної гвинтівки після того, як дізнався, що тварина нібито їсть курей. Собака загинула від кульового поранення. Поліція повідомила чоловіку про підозру в жорстокому поводженні з тваринами, що передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

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