Підласа розповіла про намір Ради продовжити пільговий митний режим з ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа у Facebook .

"Ми пропонуємо Раді звернутись до Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу з проханням продовжити до кінця 2027 року термін дії пільгового режиму для українського експорту. Мова йде передусім про Регламент Європейського парламенту та Ради № 2022/870 від 30 травня 2022 року про тимчасові заходи з лібералізації торгівлі. Відповідний проект постанови зареєстрований на сайті під №8075", - пише вона.

Крім того, Підласа відзначила, що за час війни український експорт до Європейського Союзу збільшився на 6% проти аналогічного періоду у 2021.

"ЄС остаточно став основним торгівельним партнером України, а експорт до ЄС зріс. Екстрена підтримка, яку надав ЄС у забезпеченні торгівлі між Україною та ЄС - лінії солідарності, скасування мит, угода щодо автомобільного транспорту дала неочікуваний результат: за результатами 8 місяців експорт з України до ЄС зріс 6% проти січня-серпня 2021 року. В натуральному вимірі також є приріст - на 1,7 млн тонн. Загалом експорт до ЄС склав 17,8 млрд доларів", - додала Підласа.