Підказка для волонтерів: як звітувати про гуманітарну допомогу

Урядовці зазначають, що звітність - це обов’язкова умова для всіх громадських організацій, які привезли гуманітарну допомогу. Вона гарантує прозорість процесів та захищає волонтерів в правовому полі.

Як правильно звітувати?

Після того, як волонтери привезли чи отримали допомогу, потрібно зробити інвентаризацію. Потім потрібно зайти в автоматизовану систему гуманітарної допомоги та подати звіт за принципом: "роздав кг - лишилося на складі кг".

Обов'язково потрібно звертати увагу на терміни:

для бюджетних установ терміни подачі звіту - 15 днів;

для закладів, уповноважених МОЗ - 60 днів;

для решти організацій - до 90 днів.

"Звітуй щомісяця до 15-го числа наростаючим підсумком та слідкуй за чітким і прозорим обліком гуманітарної допомоги", - кажуть у Мінсоцполітики.

Також зазначається, що єдина автоматизована система обліку гуманітарної допомоги знаходиться в стані розробки. Зміни запрацюють з 1 грудня. Тому організації запрошують протестувати її. Для цього потрібно надіслати звернення на електронну пошту: t.a.pasenko@mlsp.gov.ua.

Нагадаємо, що в Україні громадянам і далі продовжують видавати гуманітарну допомогу, якщо вони цього потребують. Отримати можна не тільки продуктові набори, а й допомогу для дітей.

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