Підготовка до зими: Шмигаль заявив про початок перевірки "Пунктів незламності"

В Україні починають перевіряти "Пункти незламності" у рамках підготовки до осінньо-зимового періоду. Цим займається місцева влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Глава уряду наголосив, що перед опалювальним сезоном наша країна має бути готова до всіх можливих сценаріїв на тлі повномасштабної війни.

"Зокрема, за дорученням уряду вже мали розпочатись перевірки готовності "Центрів незламності" до цієї зими", - розповів Шмигаль.

За його словами, відповідальні за перевірку місцева влада та інші відомства. Вони мають подбати, щоб "Пункти незламності" були підготовлені та забезпечені всім необхідним, оскільки "це безпека та впевненість людей".

"Пункти незламності"

Нагадаємо, минулого року по всій Україні почали відкривати "Пункти незламності". Це був вимушений крок на тлі постійних масованих атак російських окупантів, цілями яких були об'єкти енергетичної інфраструктури.

У "Пунктах незламності" мирні жителі могли зігрітися, скористатися електроенергією, зарядити телефони, отримати доступ до інтернету і не тільки.

Більш детально про те, як знайти найближчі "Пункти незламності" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.