ua en ru
Пт, 04 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Подготовка к зиме: Шмыгаль заявил о начале проверки "Пунктов несокрушимости"

Новина українською →
Киев, Пятница 04 августа 2023 16:29
Подготовка к зиме: Шмыгаль заявил о начале проверки "Пунктов несокрушимости" Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине начинают проверять "Пункты несокрушимости" в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Этим занимаются местные власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Глава правительства подчеркнул, что перед отопительным сезоном наша страна должна быть готова ко всем возможным сценариям на фоне полномасштабной войны.

"В частности, по поручению правительства уже должны были начаться проверки готовности "Центров несокрушимости" к этой зиме", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, ответственны за проверку местные власти и другие ведомства. Они должны позаботиться, чтобы "Пункты несокрушимости" были подготовлены и обеспечены всем необходимым, поскольку "это безопасность и уверенность людей".

"Пункты несокрушимости"

Напомним, в прошлом году по всей Украине начали открывать "Пункты несокрушимости". Это был вынужденный шаг на фоне постоянных массированных атак российских оккупантов, целью которых были объекты энергетической инфраструктуры.

В "Пунктах несокрушимости" мирные жители могли согреться, воспользоваться электроэнергией, зарядить телефоны, получить доступ к интернету и не только.

Более детально о том, как найти ближайшие "Пункты несокрушимости" можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Пункт незламності Война России против Украины
NEWS
СБУ атаковала большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" в Новороссийске, - источники
СБУ атаковала большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" в Новороссийске, - источники
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена