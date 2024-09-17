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Підготовка пошкоджених та зруйнованих ТЕС до зими зараз йде за власні кошти, - ДТЕК

Фото: підготовка пошкоджених та зруйнованих ТЕС до зими зараз йде за власні кошти (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

ДТЕК готує ТЕС, які зазнали суттєвих пошкоджень після обстрілів, до проходження опалювального сезону наразі тільки за власні кошти.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Це дуже дорого коштує - 4 млрд грн лише на те, щоб відновитися", - сказав він. 

Сахарук пояснив, що іноземні партнери допомагають і їх допомога дуже важлива під час відновлення енергетичної інфраструктури, але це довгий процес. 
 
"Якщо говорити про те, яким чином ми будемо проходити наступну зиму, то ми будемо проходити на власному обладнанні та на власних грошах", - наголосив виконавчий директор ДТЕК. 
 
Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова вже інвестував понад 2,1 млрд грн власних коштів у ремонт та відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів теплоелектростанцій. Загалом до кінця року на ремонти буде спрямовано майже 4 млрд грн.

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ДТЕКЕлектроенергія