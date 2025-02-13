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Підготовка пілотів F-16 та виробництво ППО: Умєров зустрівся з міністром оборони Бельгії

Четвер 13 лютого 2025 10:42
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Підготовка пілотів F-16 та виробництво ППО: Умєров зустрівся з міністром оборони Бельгії Фото: Умєров зустрівся з міністром оборони Бельгії (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся зі своїм бельгійським колегою Тео Франкеном. Вони обговорили оборонну співпрацю України та Бельгії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Умєров написав у Facebook.

"Провів зустріч із міністром оборони Бельгії Тео Франкеном та привітав його з призначенням. Перед ним стоять серйозні виклики, і я вдячний за його готовність продовжувати підтримку України та наших Збройних Сил", - написав Умєров.

Під час розмови вони обговорили посилення Повітряних сил України, а саме програму F-16 та її подальшу реалізацію. Також обговорювали можливості локалізації обслуговування літаків в Україні та підготовку українських пілотів та технічного персоналу.

Міністри зосередились на питаннях ППО. А саме на питаннях посилення захисту українського неба. Обговорили постачання і локалізацію виробництва систем ППО в Україні, нові спільні оборонні проекти та їх фінансування.

Підтримка з боку Бельгії

Бельгія надає допомогу Україні від самого початку повномасштабної війни. Зокрема нещодавно країни підписали угоду про гарантії безпеки.

Згідно з документом, цьогоріч Брюссель надасть щонайменше 977 мільйонів військової допомоги. Зокрема була вказана точна кількість F-16, які Україна отримає від союзника до 2028 року.

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Бельгія F-16 Рустем Умєров Війна в Україні
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