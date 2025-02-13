Подготовка пилотов F-16 и производство ПВО: Умеров встретился с министром обороны Бельгии
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со своим бельгийским коллегой Тео Франкеном. Они обсудили оборонное сотрудничество Украины и Бельгии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Умеров написал в Facebook.
"Провел встречу с министром обороны Бельгии Тео Франкеном и поздравил его с назначением. Перед ним стоят серьезные вызовы, и я благодарен за его готовность продолжать поддержку Украины и наших Вооруженных Сил", - написал Умеров.
Во время разговора они обсудили усиление Воздушных сил Украины, а именно программу F-16 и ее дальнейшую реализацию. Также обсуждали возможности локализации обслуживания самолетов в Украине и подготовку украинских пилотов и технического персонала.
Министры сосредоточились на вопросах ПВО. А именно на вопросах усиления защиты украинского неба. Обсудили поставки и локализацию производства систем ПВО в Украине, новые совместные оборонные проекты и их финансирование.
Поддержка со стороны Бельгии
Бельгия оказывает помощь Украине с самого начала полномасштабной войны. В частности недавно страны подписали соглашение о гарантиях безопасности.
Согласно документу, в этом году Брюссель предоставит не менее 977 миллионов военной помощи. В частности было указано точное количество F-16, которые Украина получит от союзника до 2028 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.