Подготовка пилотов F-16 и производство ПВО: Умеров встретился с министром обороны Бельгии

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со своим бельгийским коллегой Тео Франкеном. Они обсудили оборонное сотрудничество Украины и Бельгии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Умеров написал в Facebook.

"Провел встречу с министром обороны Бельгии Тео Франкеном и поздравил его с назначением. Перед ним стоят серьезные вызовы, и я благодарен за его готовность продолжать поддержку Украины и наших Вооруженных Сил", - написал Умеров.

Во время разговора они обсудили усиление Воздушных сил Украины, а именно программу F-16 и ее дальнейшую реализацию. Также обсуждали возможности локализации обслуживания самолетов в Украине и подготовку украинских пилотов и технического персонала.

Министры сосредоточились на вопросах ПВО. А именно на вопросах усиления защиты украинского неба. Обсудили поставки и локализацию производства систем ПВО в Украине, новые совместные оборонные проекты и их финансирование.