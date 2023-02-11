Підготовка перевороту в Молдові. Данілов розповів про плани РФ

"Давайте не говорити, що у Молдови нічого не відбулося. Там зараз відбувається зміна керівництва країни, максимально посилюється силовий блок", - йдеться у заяві.

Данілов розповів, що українська розвідка попередила Молдову, що РФ найближчим часом хоче там провести так званий державний переворот. Росія хоче, щоб там ще раз "запалало", щоб там була точка напруги, на яку звертатимуть максимальну увагу.

"Крім того, ті покидьки, які були 24-25-26 лютого у складі так званого "чеченського угрупування" на нашій території, зараз вже перебувають в Туреччині та працюють там "рятувальниками". Ми зараз уважно відстежуємо, щоб не сталося так, що ці "рятувальники" опиняться в Кишиневі. Ми знаємо їх прізвища та імена. У них було особисте завдання з 24-го лютого", - додав Данілов.

Хто ці "рятувальники"?

Після серії нищівних землетрусів, які сталися у Туреччині 6 та 7 лютого, до країни відправили команду росіян. До неї увійшов кадирівський спецпризначенець Данііл Мартинов, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату у Київській області.

СБУ оголосила підозру Мартинову у порушенні законів та звичаїв війни, жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням.