Підготовка мирного плану. Як Україна провела перші дві тематичні конференції

Україна розпочала підготовку мирного плану, який планується представити Росії. В рамках цього процесу було проведено дві тематичні конференції.
Детальніше про те, як пройшли конференції, - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Перша тематична конференція у рамках підготовки мирного плану відбулася 22 серпня у онлайн-форматі.
На заході були присутні представники понад 40 країн та міжнародних організацій, які беруть участь у робочій групі, присвяченій енергетичній безпеці.
Як зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, проведення конференції підготували Данія, Норвегія та Польща, які є співголовами робочої групи "Енергетична безпека".
За підсумками конференції країни-учасники підписали спільне комюніке. Головними його пунктами стали:
Зокрема, країни-учасники конференції визнали, що всеосяжний, справедливий та стійкий мир має гарантувати захист цивільної енергетичної інфраструктури України. Це позитивно впливатиме на гуманітарну ситуацію в Україні та права людини для всіх цивільних осіб.
Також країни-учасниці дійшли згоди, що міжнародна допомога має критичне значення для захисту енергетичної інфраструктури від військових загроз, зокрема шляхом зміцнення можливостей протиповітряної оборони.
Країни, які взяли участь у конференції, зобов'язалися співпрацювати, щоб допомогти Україні у відновленні енергетичних об'єктів.
Зокрема, це стосується безкоштовної передачі та закупівель обладнання та запасних частин, а також обміну досвідом для підтримки енерго- та теплопостачання в Україні для забезпечення виживання людей.
Учасники конференції наголосили, що досягнення миру потребує активної участі та діалогу всіх сторін. Тому мають бути вжиті конкретні заходи у вищевказаних сферах із забезпеченням залучення представників усіх зацікавлених сторін.
Тематична конференція з продовольчої безпеки проходила в онлайн-форматі. Вона відбулася 4 вересня.
У заході взяли участь представники 75 країн та міжнародних організацій з різних регіонів світу.
За підсумками конференції також було підписано спільне комюніке. Його основні пункти такі:
Країни-учасники засудили навмисні атаки на торгові судна вздовж усього їхнього маршруту до України та з України, а також на об'єкти цивільної портової інфраструктури України в Чорному та Азовському морях.
"Допомога Україні у відновленні зруйнованої портової інфраструктури, а також посилення її обороноздатності та інших інструментів підтримки безперебійного обслуговування портової інфраструктури є одним із ключових пріоритетів, який ми поділяємо", - сказано в документі.
Країни-учасники висловили намір продовжувати підтримувати ініціативу Grain from Ukraine як незамінний механізм у вирішенні проблеми глобальної продовольчої безпеки, надання екстреного реагування найбільш вразливим верствам населення та полегшення страждань у районах, що стикаються з конфліктами та зростанням ціни на продукти харчування.
Також вони зобов'язалися створювати більше логістичних центрів та ланцюгів постачання продукції.
Країни погодилися, що території, потенційно забруднені мінами та іншими вибуховими речовинами, у тому числі сільськогосподарські угіддя, необхідно якнайшвидше розмінувати.
Вони підтвердили готовність і надалі підтримувати прискорення гуманітарного розмінування шляхом фінансової підтримки, забезпечення обладнання та навчання персоналу.
Країни учасники висловили намір співпрацювати у підтримці України у відновленні її потужностей у сільськогосподарському виробництві та логістиці, а також у підтримці довгострокових інвестицій в українське сільськогосподарське виробництво, портову інфраструктуру та логістичні маршрути.
Варто зауважити, що Україна планує провести подібні конференції щодо усіх десяти пунктів формули миру. Більш детально про підготовку мирного плану - у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки використовувалися публікації пресслужби Офісу президента України.
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