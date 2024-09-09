Підготовка мирного плану. Як Україна провела перші дві тематичні конференції

Конференція з енергетичної безпеки

Перша тематична конференція у рамках підготовки мирного плану відбулася 22 серпня у онлайн-форматі.

На заході були присутні представники понад 40 країн та міжнародних організацій, які беруть участь у робочій групі, присвяченій енергетичній безпеці.

Як зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, проведення конференції підготували Данія, Норвегія та Польща, які є співголовами робочої групи "Енергетична безпека".

За підсумками конференції країни-учасники підписали спільне комюніке. Головними його пунктами стали:

Забезпечення безпеки цивільної енергетичної інфраструктури під час збройних конфліктів

Зокрема, країни-учасники конференції визнали, що всеосяжний, справедливий та стійкий мир має гарантувати захист цивільної енергетичної інфраструктури України. Це позитивно впливатиме на гуманітарну ситуацію в Україні та права людини для всіх цивільних осіб.

Також країни-учасниці дійшли згоди, що міжнародна допомога має критичне значення для захисту енергетичної інфраструктури від військових загроз, зокрема шляхом зміцнення можливостей протиповітряної оборони.

Відновлення енергетичної системи України у короткостроковій та довгостроковій перспективі

Країни, які взяли участь у конференції, зобов'язалися співпрацювати, щоб допомогти Україні у відновленні енергетичних об'єктів.

Зокрема, це стосується безкоштовної передачі та закупівель обладнання та запасних частин, а також обміну досвідом для підтримки енерго- та теплопостачання в Україні для забезпечення виживання людей.

Захист енергетичної інфраструктури від атак

Учасники конференції наголосили, що досягнення миру потребує активної участі та діалогу всіх сторін. Тому мають бути вжиті конкретні заходи у вищевказаних сферах із забезпеченням залучення представників усіх зацікавлених сторін.

Конференція з продовольчої безпеки

Тематична конференція з продовольчої безпеки проходила в онлайн-форматі. Вона відбулася 4 вересня.

У заході взяли участь представники 75 країн та міжнародних організацій з різних регіонів світу.

За підсумками конференції також було підписано спільне комюніке. Його основні пункти такі:

Вільне та безпечне комерційне судноплавство, безпека та доступ до морських та річкових портів у Чорноморському та Азовському басейнах

Країни-учасники засудили навмисні атаки на торгові судна вздовж усього їхнього маршруту до України та з України, а також на об'єкти цивільної портової інфраструктури України в Чорному та Азовському морях.

"Допомога Україні у відновленні зруйнованої портової інфраструктури, а також посилення її обороноздатності та інших інструментів підтримки безперебійного обслуговування портової інфраструктури є одним із ключових пріоритетів, який ми поділяємо", - сказано в документі.

Постійні зусилля щодо викорінення та запобігання голоду, викликаного війною проти України

Країни-учасники висловили намір продовжувати підтримувати ініціативу Grain from Ukraine як незамінний механізм у вирішенні проблеми глобальної продовольчої безпеки, надання екстреного реагування найбільш вразливим верствам населення та полегшення страждань у районах, що стикаються з конфліктами та зростанням ціни на продукти харчування.

Також вони зобов'язалися створювати більше логістичних центрів та ланцюгів постачання продукції.

Розмінування земель на користь глобальної продовольчої безпеки

Країни погодилися, що території, потенційно забруднені мінами та іншими вибуховими речовинами, у тому числі сільськогосподарські угіддя, необхідно якнайшвидше розмінувати.

Вони підтвердили готовність і надалі підтримувати прискорення гуманітарного розмінування шляхом фінансової підтримки, забезпечення обладнання та навчання персоналу.

Інвестиції в українське сільськогосподарське виробництво та відновлення економіки

Країни учасники висловили намір співпрацювати у підтримці України у відновленні її потужностей у сільськогосподарському виробництві та логістиці, а також у підтримці довгострокових інвестицій в українське сільськогосподарське виробництво, портову інфраструктуру та логістичні маршрути.