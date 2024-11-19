Підготовка до батьківства: які документи необхідні молодим батькам

Підготовка до батьківства - це не лише вибір одягу та ліжечка, а й вирішення бюрократичних питань: стати на облік у пологовому, обрати педіатра, зібрати документи на пологи та записати дитину в садочок.

Про короткий список необхідних документів для різних етапів - у матеріалі РБК-Україна.

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Для того, щоб стати на облік у пологовому та пологів

Лікарі радять майбутнім батькам ставати на облік у пологовому приблизно на 12-му тижні вагітності. Саме у цей час починають формуватися основні органи дитини.

Для цього потрібно буде взяти:

паспорт вагітної;

декларацію з сімейним лікарем (достатньо мати інформацію в додатку helsi.me);

вже у кабінеті гінеколога - разом із лікарем заповнити "Індивідуальну карту вагітної і породіллі", яка надалі зберігатиметься у медичному закладі.

Під час візиту до лікаря, він повинен видати вам обмінну карту, в якій надалі фіксуватимуться всі медичні подробиці перебігу вагітності. В основному, цей документ видається у паперовому форматі. Варто зауважити, що обмінну карту необхідно брати з собою кожного разу, коли ви відвідуватимете лікаря. Це необхідно для того, щоб він вносив у неї останні дані: результати оглядів та аналізів.

Стати на облік можна як у державній, так і у приватній жіночій консультації або в іншому медичному закладі, який спеціалізується на спостереженні за вагітністю.

Документи для пологів

Документи для пологів радять підготувати приблизно до 36 тижня вагітності.

У пологовий радять взяти з собою:

обмінну карту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - раніше індивідуальний податковий номер;

паспорт породіллі;

декларацію з сімейним лікарем (достатньо мати її у додатку helsi.me).

У випадку, якщо жінка хоче, щоб чоловік, або інша близька людина, були присутнім на пологах, необхідно взяти його паспорт та результати флюорографії.

Для того, щоб оформити перші документи дитини

Батьки можуть оформити перші документи дитини онлайн на порталі "Дія". Для цього необхідно оформити електронну заяву, де вказати дані батьків, дитини та обрати послуги, які хочете отримати. Також в електронній заяві необхідно вказати номер медичного висновку про народження.

Медичний висновок - це заміна паперового свідоцтва про народження, він видається лікарем у пологовому будинку. Номер складається з 16 латинських літер та цифр.

Отримати номер можна трьома способами:

через смс, яке надійде матері дитини;

лікар може видати роздруковану інформаційну довідку;

оформити електронний медичний висновок у системі eHealth - тоді він автоматично підтягнеться у єМалятко.

Також послугу "єМалятко" можна оформити до виписки офлайн у пологовому будинку, ЦНАПі або відділі ДРАЦС.

Для цього потрібні будуть такі документи:

оригінали паспортів батьків або цифрові паспорти у застосунку Дія;

номер медичного висновку або оригінал медичного свідоцтва про народження (видається у пологовому будинку);

податкові номери обох батьків (достатньо усно назвати номер або мати скан-копії чи фото в хорошій якості);

інформація про дату, місто та орган, що уклав шлюб (якщо батьки перебувають у шлюбі). Також вистачить скан-копій або фото свідоцтва;

унікальний номер запису у реєстрі (УНЗР) одного з батьків для присвоєння УНЗР дитині (за наявності біометричних документів у одного з батьків).

номер банківського рахунку у форматі IBAN (міжнародний номер рахунку, який складається з коду країни (UA) та 27 цифр, і присвоюється усім банківським рахункам.

Для того, аби отримати матеріальну підтримку від держави

В Україні соціальну допомогу при народженні дитини можна отримати онлайн. Для цього треба оформити електронну заяву на Порталі Дія. Для цього у заяву треба внести дані про маму, тата і дитину та поставити галочку навпроти послуг, які хочете отримати.

Також в електронній заяві необхідно вказати номер медичного висновку про народження. Розмір допомоги становить 41 280 грн: 10 320 грн виплачуються одноразово, решта суми - по 860 грн щомісяця протягом трьох років.

Для того, аби стати в чергу на садочок

Якщо батьки хочуть записатися в електронну чергу до дитячого садка, то необхідно зареєструватися на сайті місцевого органу управління освітою. Потім обрати садочок та заповнити заявку на чергу. У заяві необхідно надати таку інформацію: ім'я та прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, контактний телефон одного з батьків та бажаний садочок.

Якщо в садочку з’являться вільні місця, то статус заявки зміниться на "Є можливість зарахування". Після цього необхідно буде привезти у садочок такі документи:

заява батьків або осіб, які їх замінюють;

медична довідка про стан здоров’я дитини з висновками лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

свідоцтво про народження дитини.

Для того, щоб отримати посвідчення батьків багатодітної родини чи дитини з багатодітної сім’ї

Для того, щоб отримати соціальну підтримку багатодітної родини треба отримати відповідне посвідчення. Для цього можна звернутися у найближчий ЦНАП або надіслати до нього заяву.

До заяви потрібно додати такі документи: