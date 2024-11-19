Подготовка к отцовству: какие документы необходимы молодым родителям

Подготовка к отцовству - это не только выбор одежды и кроватки, но и решение бюрократических вопросов: стать на учет в роддоме, выбрать педиатра, собрать документы на роды и записать ребенка в садик.

О коротком списке необходимых документов для разных этапов – в материале РБК-Украина.

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Для того, чтобы стать на учет в родах и родах

Врачи советуют будущим родителям становиться на учет в родильной примерно на 12-й неделе беременности. Именно в это время начинают формироваться основные органы ребенка.

Для этого нужно будет взять:

паспорт беременной;

декларацию с семейным врачом (достаточно иметь информацию в приложении helsi.me);

уже в кабинете гинеколога - вместе с врачом заполнить "Индивидуальную карту беременной и роженицы", которая будет сохраняться в медицинском учреждении.

Во время визита к врачу он должен выдать вам обменную карту, в которой в дальнейшем будут фиксироваться все медицинские подробности протекания беременности. В основном этот документ выдается в бумажном формате. Стоит заметить, что обменную карту необходимо брать с собой каждый раз, когда вы будете посещать врача. Это необходимо для того, чтобы он вносил в нее последние данные: результаты обзоров и анализов.

Стать на учет можно как в государственной, так и в частной женской консультации или в другом медицинском учреждении, специализирующемся на наблюдении за беременностью.

Документы для родов

Документы для родов советуют подготовить примерно к 36 неделе беременности.

В родильный советуют взять с собой:

обменную карту;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) – ранее индивидуальный налоговый номер;

паспорт роженицы;

декларацию с семейным врачом (достаточно иметь ее в приложении helsi.me ).

В случае, если женщина хочет, чтобы мужчина или другой близкий человек присутствовали на родах, необходимо взять его паспорт и результаты флюорографии.

Для того чтобы оформить первые документы ребенка

Родители могут оформить первые документы ребенка онлайн на портале "Действие". Для этого необходимо оформить электронное заявление, указать данные родителей, ребенка и выбрать услуги, которые хотите получить. Также в электронном заявлении необходимо указать номер медицинского заключения о рождении.

Медицинский вывод – это замена бумажного свидетельства о рождении, он выдается врачом в роддоме. Номер состоит из 16 латинских букв и цифр.

Получить номер можно тремя способами:

через смс, которое поступит матери ребенка;

врач может выдать распечатанную информационную справку;

оформить электронный медицинский вывод в системе eHealth - тогда он автоматически подтянется в есть Малыш.

Также услугу "Малятко" можно оформить до выписки офлайн в роддоме, ЦНАПе или отделе ДРАЦС.

Для этого потребуются следующие документы :

оригиналы паспортов родителей или цифровые паспорта в приложении Действие;

номер медицинского заключения или оригинал медицинского свидетельства о рождении (выдается в роддоме);

налоговые номера обоих родителей (достаточно устно назвать номер или иметь скан-копии или фото в хорошем качестве);

информация о дате, городе и органе, заключившем брак (если родители состоят в браке). Также хватит скан-копий или фотосвидетельства;

уникальный номер записи в реестре (УНЗР) родителя для присвоения УНЗР ребенку (при наличии биометрических документов у одного родителя).

номер банковского счета в формате IBAN (международный номер счета, состоящий из кода страны (UA) и 27 цифр) и присваивается всем банковским счетам.

Для того чтобы получить материальную поддержку от государства

В Украине социальную помощь при рождении ребенка можно получить онлайн. Для этого нужно оформить электронное заявление на Портале Действия. Для этого в заявление нужно внести данные о маме, папе и ребенке и поставить галочку напротив услуг, которые хотите получить.

Также в электронном заявлении необходимо указать номер медицинского заключения о рождении. Размер пособия составляет 41 280 грн.: 10 320 грн. выплачиваются единовременно, остальная сумма - по 860 грн. ежемесячно в течение трех лет.

Для того чтобы стать в очередь на садик

Если родители хотят записаться в электронную очередь в детский сад, необходимо зарегистрироваться на сайте местного органа управления образованием. Затем выбрать сад и заполнить заявку на очередь. В заявлении необходимо предоставить следующую информацию: имя и фамилию ребенка, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении, контактный телефон родителя и желаемый садик.

Если в садике появятся свободные места, то статус заявки изменится на "Есть возможность зачисления". После этого необходимо будет привезти в садик следующие документы:

заявление родителей или лиц, их заменяющих;

медицинская справка о состоянии здоровья с выводами врача, что ребенок может посещать дошкольное учебное заведение;

свидетельство о рождении ребенка.

Для того чтобы получить удостоверение родителей многодетной семьи или ребенка из многодетной семьи

Для того чтобы получить социальную поддержку многодетной семьи нужно получить соответствующее удостоверение. Для этого можно обратиться в ближайший ЦНАП или отправить заявление.

К заявлению необходимо добавить следующие документы: