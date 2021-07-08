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Подстрекал к госизмене: в Украине будут судить заместителя командующего Черноморским флотом РФ

Автор: Мария Кучерявец

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении заместителя командующего Черноморского флота Вооруженных Сил РФ. Он обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, развязывании и ведении агрессивной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По информации правоохранителей, с 20 марта по 25 марта 2014 заместитель командующего ЧФ, находясь в штабе командования ВМС Украины, путем угроз украинским военным, подстрекал их к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта.

Кроме того, подозреваемый проводил допросы захваченных украинских офицеров, которые содержались на гауптвахте Черноморского флота РФ при этом подстрекая их к государственной измене.

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