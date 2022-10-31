Під завалами на території Святогірської лаври виявили ще двох загиблих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"У ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи (анкетні дані та стать встановлюються). Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначають, що вчора проводились роботи з розбору завалів частково зруйнованої трьохх поверхової будівлі на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів.