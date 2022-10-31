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Під завалами на території Святогірської лаври виявили ще двох загиблих

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Донбас, Понеділок 31 жовтня 2022 14:12
Під завалами на території Святогірської лаври виявили ще двох загиблих Фото: рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври. Виявлено тіла трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"У ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи (анкетні дані та стать встановлюються). Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб", - йдеться в повідомленні.

Під завалами на території Святогірської лаври виявили ще двох загиблих

Рятувальники зазначають, що вчора проводились роботи з розбору завалів частково зруйнованої трьохх поверхової будівлі на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, у суботу, 29 жовтня, рятувальникам вдалося виявити тіло загиблої людини на території Святогірської лаври.

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