Под завалами на территории Святогорской лавры обнаружили еще двоих погибших
Спасатели завершили разбор завалов на территории Святогорской лавры. Обнаружены тела трех человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"В ходе разбора завала найдено тело одного человека (анкетные данные и пол устанавливаются). Всего с начала работ обнаружены тела трех погибших", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что вчера проводились работы по разбору завалов частично разрушенного трехэтажного здания на территории Святогорской лавры, которое получило повреждения в результате вражеских обстрелов.
Как сообщалось, в субботу, 29 октября, спасателям удалось обнаружить тело погибшего человека на территории Святогорской лавры.
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