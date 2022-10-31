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Под завалами на территории Святогорской лавры обнаружили еще двоих погибших

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Донбасс, Понедельник 31 октября 2022 14:12
Под завалами на территории Святогорской лавры обнаружили еще двоих погибших Фото: спасатели завершили разбор завалов на территории Святогорской лавры (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели завершили разбор завалов на территории Святогорской лавры. Обнаружены тела трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В ходе разбора завала найдено тело одного человека (анкетные данные и пол устанавливаются). Всего с начала работ обнаружены тела трех погибших", - говорится в сообщении.

Под завалами на территории Святогорской лавры обнаружили еще двоих погибших

Спасатели отмечают, что вчера проводились работы по разбору завалов частично разрушенного трехэтажного здания на территории Святогорской лавры, которое получило повреждения в результате вражеских обстрелов.

Как сообщалось, в субботу, 29 октября, спасателям удалось обнаружить тело погибшего человека на территории Святогорской лавры.

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