UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під завалами людина. Окупанти вдарили по будинку у Зміїві, є постраждалі

Фото: окупанти вдарили по будинку у Зміїві 8 січня, є постраждалі (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська 8 січня обстріляли житловий будинок у місті Зміїв Чугуївського району Харківської області. Троє людей опинилися під завалами, двох вже врятували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram голови МВС України Ігоря Клименка.

"Близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок", - розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

 

Фото з місця обстрілу Зміїва 8 січня (t.me/synegubov)

За словами Синєгубова, з-під завалу дістали чоловіків - 90 та 60 років.

"Ще одна жінка залишається під завалами", - додав голова ОВА.

Порятунок постраждалих

У поліції показали момент порятунку людини співробітниками ДСНС з-під завалів у м. Зміїв Харківської області. Загалом врятовано 2 особи.

"Рятувальники продовжують пошукову операцію. За оперативними даними, ще одна людина може залишатися під руїнами будинку", - розповів голова МВС Ігор Клименко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков