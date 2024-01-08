Під завалами людина. Окупанти вдарили по будинку у Зміїві, є постраждалі

Російські війська 8 січня обстріляли житловий будинок у місті Зміїв Чугуївського району Харківської області. Троє людей опинилися під завалами, двох вже врятували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram голови МВС України Ігоря Клименка.
"Близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок", - розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Фото з місця обстрілу Зміїва 8 січня (t.me/synegubov)
За словами Синєгубова, з-під завалу дістали чоловіків - 90 та 60 років.
"Ще одна жінка залишається під завалами", - додав голова ОВА.
Порятунок постраждалих
У поліції показали момент порятунку людини співробітниками ДСНС з-під завалів у м. Зміїв Харківської області. Загалом врятовано 2 особи.
"Рятувальники продовжують пошукову операцію. За оперативними даними, ще одна людина може залишатися під руїнами будинку", - розповів голова МВС Ігор Клименко.
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