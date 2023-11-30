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Під завалами будинку після масованого удару в Новогродівці знайшли загиблого (фото)

Фото: під завалами будинку після масованого удару в Новогродівці знайшли загиблого (t.me/IhorMoroz_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Під завалами будинку після масованого удару у Новоградівці знайшли жертву. Пошукова операція продовжується, шукають ще 4 людей, у тому числі дитину.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram тимчасово виконуючого обов’язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, МВС України.

"На місці обстрілу житлового будинку у Новогродівці з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка", - розповів Мороз.

 

Наслідки обстрілу житлового будинку у Новогродівці Донецької області (t.me/IhorMoroz_donoda)

За словами голови ОВА, станом на 10:00 під завалами ймовірно перебувають 4 людини, з них 1 дитина.

"Пошуково-рятувальна операція триває. Наразі розібрано 132 тонни будівельних конструкцій", - додав Мороз.

Поліція встановила особу загиблого - це 62-річний місцевий житель. 

"П’ятеро мирних мешканців зазнали поранень: 13-річний хлопчик, 62-річний чоловік та три жінки віком 42, 58 та 63 роки", - додали правоохоронці.

Масований обстріл Покровського району Донецької області

Шістьма ракетами "С-300" окупанти в ніч проти четверга, 30 листопада, влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області - Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей.

Як раніше розповідав Мороз, п'ятеро людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей - 13,16 років та 6-місячне немовля, яке вдалось врятувати. Ще п'ять - у Новогродівці. Щодо останньої, то тут окупанти атакували житловий будинок, серед поранених 13-річна дитина. Вона у важкому стані у лікарні. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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Донецька область