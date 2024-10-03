Під загрозою мільйони машин: хакери виявили серйозну вразливість у автомобілях Kia

Група "білих хакерів" виявила серйозну вразливість у системі безпеки автомобілів Kia, яка дозволяє отримати віддалений доступ до мільйонів машин через програму Kia Connect.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wired .

Виявлена проблема стосується широкого модельного ряду, починаючи зі Sportage 2014 випуску і закінчуючи Carnival останнього модельного року. Використовуючи спеціально розроблений інструмент, хакери показали, як легко отримати несанкціонований доступ до різних функцій машини через веб-сайт та мобільний додаток Kia.

Серед доступних можливостей - управління геолокацією, блокування та розблокування дверей, запуск та зупинка двигуна, а також контроль над сигналізацією та освітленням.

Особливу тривогу викликає той факт, що зловмисники можуть отримати доступ до особистих даних власників, включаючи ім'я, номер телефону, електронну пошту та домашню адресу. При цьому, якщо хакер додасть себе як додатковий користувач, власник автомобіля не отримає жодного повідомлення про це.

Експерти зазначають, що чим старша модель автомобіля, тим менше функцій доступно для віддаленого керування, проте геолокація залишається вразливою навіть у моделях 2014 року випуску.

Раніше стало відомо, що в США почали безкоштовно роздавати мітки Apple AirTag у зв'язку з випадками угону автомобілів. Так, у Вашингтоні, де спостерігається різке зростання крадіжок машин, влада вирішила надати мешканцям безкоштовні трекери. Цей захід, хоч і не запобігає викраданням, значно полегшує пошук викрадених автомобілів.