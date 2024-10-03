Под угрозой миллионы машин: хакеры нашли серьезную уязвимость в автомобилях Kia

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wired .

Выявленная проблема касается широкого модельного ряда, начиная со Sportage 2014 года выпуска и заканчивая Carnival последнего модельного года. Используя специально разработанный инструмент, хакеры показали, как легко получить несанкционированный доступ к различным функциям машины через веб-сайт и мобильное приложение Kia.

Среди доступных возможностей – управление геолокацией, блокировка и разблокировка дверей, запуск и остановка двигателя, а также контроль над сигнализацией и освещением.

Особую тревогу вызывает тот факт, что злоумышленники могут получить доступ к личным данным владельцев, включая имя, номер телефона, электронную почту и домашний адрес. При этом, если хакер добавит себя в качестве дополнительного пользователя, владелец автомобиля не получит ни одного сообщения об этом.

Эксперты отмечают, что чем старше модель автомобиля, тем меньше функций доступно для удаленного управления, однако геолокация остается уязвимой даже в моделях 2014 года выпуска.

Ранее стало известно, что в США начали бесплатно раздавать метки Apple AirTag в связи со случаями угона автомобилей. Так, в Вашингтоне, где наблюдается резкий рост угонов машин, власти решили предоставить жителям бесплатные трекеры. Эта мера, хотя и не предотвращает угон, значительно облегчает поиск угнанных автомобилей.