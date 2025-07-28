Під виглядом далекобійників та туристів: поліція викрила організаторів схеми для ухилянтів

Національна поліція викрила злочинну групу, яка пропонувала ухилянтам виїзд за кордон під виглядом далекобійників та туристів за 17 тисяч доларів, у підозрюваних пройшли масові обшуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції.

"Злочинна група підшуковувала військовозобов’язаних українців, які мали намір у будь-який спосіб виїхати з країни. Клієнтам пропонувалося кілька способів втечі за кордон. Наразі учасникам групи загрожує позбавлення волі до дев’яти років", - зазначили у поліції.

Ціни для ухилянтів

За задумом підозрюваних, перетин кордону поза межами пункту пропуску "вартував" 11 тисяч доларів, виїхати за межі країни під виглядом далекобійника із занесенням даних водія до системи "Шлях" коштувало 14 тисяч доларів, а на "пасажирський квиток" на потяг, який прямує до країн ЄС, і "обхід", при цьому, паспортної перевірки потрібно було знайти 17 тисяч доларів.

Як працювала схема

За даними поліції, після обраного способу втечі з України, клієнт отримував подальші інструкції і згодом йому направлялись відповідні необхідні документи.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучено чорнові записи, оргтехніку, телефони, автомобілі, набої та кошти у різній валюті, на загальну суму майже 5 млн гривень.