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Під ударом ворога будинки та ЛЕП: в Сумській області нарахували 100 "прильотів"

Фото: в Сумській області нарахували 100 "прильотів" (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська знову обстрілювали Сумську область із різного озброєння, було близько 100 "прильотів". Ворог пошкодив приватні будинки та ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Сумщина. Зафіксовано близько 100 прильотів з мінометів, САУ, РСЗВ", - написав Тимошенко.

Він повідомив, російські війська обстріляли 4 територіальні громади: Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та Зноб-Новгородську.

"Пошкоджено будівлю закладу культури, приватний будинок. В селі Кіндратівка Хотінської територіальної громади пошкоджень зазнали приватні будинки і будівлі. На півночі області через обстріли пошкоджено ЛЕП", - зазначив Тимошенко.

За його словами, загиблих внаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, днем раніше росіяни також масовано обстрілювали Сумську область, тоді вони пошкодили будинки та газопровід.

Додамо, також ми писали що в Сумській області через аварію на повітряних лініях без електрики залишилися майже 15 тисяч абонентів.

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Сумська областьОбстрілВійна Росії проти України