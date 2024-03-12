Під ударом НПЗ та нафтобаза, вибухи у низці регіонів: подробиці нічної атаки дронів у РФ

Під час підготовки матеріалів використовувалися джерела: Telegram-канали Міністерства оборони РФ, губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкого, губернатора Курської області Романа Старовойта, мера Орла Юрія Парахіна, губернатора Нижньогородської області Гліба Нікітіна, губернатора Брянської області Олександра Богомаза, губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденко, губернатора Тульської області Олексія Дюміна, мера Москви Сергія Собяніна, ТАСС та 112.

Орел

Мешканці Орла вночі чули вибухи, на одному із промислових об'єктів виникла пожежа. Міністерство оборони, нібито, перехопило 2 дрони.

Пізніше стало відомо про пожежу на нафтобазі.

Представник уряду Орловської області повідомив, що внаслідок потрапляння безпілотника по нафтосховищу в обласному центрі, спалахнув один із резервуарів.

"Горить резервуар нафтосховища в Орлі, на гасінні працюють понад 60 осіб", - повідомив виданню ТАСС представник прес-служби уряду Орловської області.

Російські ЗМІ посилаючись на міську владу повідомляють про площу горіння.

"Площа палаючого резервуару нафтосховища в Орлі становить 100 кв. м, повідомляють влада міста", - повідомила міська влада.

Мер міста Юрій Парахін повідомив про евакуацію 17 мешканців двох сусідніх багатоповерхівок.

"У пункт тимчасового розміщення евакуйовано 17 осіб із двох сусідніх багатоповерхівок. Їх уже оглянули медики, люди забезпечені харчуванням", - написав Парахін.

Нижньогородська область

Безпілотник атакував "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у місті Кстово в Нижньогородській області.

ЗМІ повідомляли, що дрон потрапив прямо в установку перегонки нафти. На території трапляється пожежа. Інформації щодо постраждалих немає.

Губернатор області Гліб Нікітін підтвердив атаку.

"Вранці на Кстовську промзону, на об'єкт паливно-енергетичного комплексу було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів", - написав Нікітін.

Компанія "Лукойл", якій належить Нижньогородський НПЗ, повідомила, що роботу технологічної установки на підприємстві призупинено "у зв'язку з інцидентом". Про інцидент не уточнюється.

Курська область

Вночі мешканці Курської області чули вибухи. Міноборони нібито знищили над областю 11 безпілотників.

Губернатор області Роман Старовойт повідомляв про нібито роботу ППО.

"У небі над Курськом працює ППО. Прошу зберігати спокій", - написав Старовойт.

До мережі потрапили звуки вибухів.

Бєлгородська область

За словами губернатора В'ячеслава Гладкого, область атакував безпілотник невідомого типу. Міністерство оборони повідомило про нібито знищення 7 безпілотників.

Зазначається, що дрон, нібито, скинув чотири вибухові пристрої. Внаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження лінії електропередач, кілька населених пунктів залишилися без світла.

"Бєлгородський район зазнав атаки за допомогою безпілотника, який скинув 4 вибухові пристрої. Внаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження лінії електропередачі. Без світла залишаються сім населених пунктів", - повідомив Гладков.

Вранці губернатор повідомив про руйнування внаслідок атаки.

"Відразу кілька населених пунктів у Шебекінському міському окрузі зазнали атаки. За попередніми даними, постраждалих немає. У Шебекіно внаслідок падіння з подальшою детонацією дрону осколками вибито кілька вікон у двох багатоквартирних будинках. У селі Нова Таволжанка після прильоту снаряда пошкоджено лінію електропередач" написав губернатор.

Московська область

За повідомленнями Міноборони, в області, "знищено" два дрони. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про "відбиття дрона, що летів на Москву".

"Сьогодні силами ППО в Раменському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає", - написав Собянін.

Брянська область

Міноборони заявило про, нібито, знищення одного дрона над областю. Губернатор Олександр Богомаз підтвердив "знищення" безпілотника.

"Беспілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Брасовського району силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає", - повідомив Богомаз.

Ленінградська область

Міністерство оборони повідомило про, нібито, перехоплення та знищення над територією області одного безпілотника.

Губернатор області Олександр Дрозденко ситуацію не коментував.

Тульська область

Міноборони повідомило про одного "знищеного" над областю дроном.

Губернатор області Олексій Дюмін не коментував ситуацію.