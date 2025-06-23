Під ударом Київ та область: головне про масовану атаку РФ і які наслідки

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основною метою РФ були Київ і Київська область;

ворог здійснив комбіновану атаку. Ракети запускав двічі;

внаслідок атаки постраждало багато районів Києва, відомо про 5 постраждалих;

у Київській області зафіксували пошкодження в трьох районах, загинула жінка.

Зокрема, починаючи з вечора 22 квітня, у повітряному просторі України фіксували велику кількість "Шахедів". Згодом офіційно стало відомо, що основою цілю РФ в цю ніч є столиця.

Вже о 23:53 у Києві оголосили повітряну, після чого було чути багато серій вибухів. Пізніше, о 02:40, ворог запустив балістичні ракети, через що пролунали потужні звуки вибухів. Крім того, ближе до ранку, о 04:00, у Києві знову пролунали вибухи на тлі фіксації швидкісних цілей.

В результаті обстрілу відомо про пожежі, пошкодження будинків, авто, виходу з однієї зі станцій метро, а також постраждалих. Причому не лише в столиці, але й в області. Детальніше щодо наслідків атаки розповідаємо нижче.

Київ

Голосіївський район

Станом на 03:30 відомо, що в Голосіївському районі зафіксовано пошкодження 2 авто та бізнесцентру. Попередньо, обійшлося без пожежі за постраждалих.

Деснянський район

В цьому районі виникла вирва у дворі житлового будинку. Без пожежі.

Дарницький район

Тут пошкоджено 2-поверховий житловий будинок. Без пожежі та, попередньо, без потерпілих.

Соломʼянський район:

У Солом'янському районі було чути багато вибухів, принаймі звуків. Наслідки атаки зафіксовано щонайменше на 5 локаціях.

Зокрема, пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад. Значна кількість вибитих вікон.

Оновлено о 05:30

"За однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою - виникла пожежа у чотириповерховій офісний будівлі на площі 800 квадратних метрів. Триває гасіння", - розповіли о у ДСНС.

Святошинський район

Тут наслідки атаки щонайменше на 4 локаціях. Зокрема, зафіксовано падіння уламків на території стадіону, пожежа поруч з житловим будинком, пошкодження нежитлового приміщення.

Вже о 04:25 стало відомо, що в Святошинському районі троє постраждалих. Внаслідок падіння уламків в районі горять авто.

Окремо начальник КМВА Тимур Ткаченко написав, що під час атаки РФ було пошкоджено один з виходів станції метро "Святошин", а також прилеглу територію - зупинку.

Він уточнив, що тут постраждали двоє людей. Їм надали допомогу на місці, нікого не госпіталізували.

"Стиль росіян незмінний - бити туди, де можуть бути люди. Саме звичайні люди, які ховаються від обстрілів. Вся ворожа технологічна машина направлена не на військову перевагу, а на вбивства звичайних людей. Житлові будинки, виходи з укриттів - це російський стиль", - наголосив він.

Оновлено о 05:40

"Тимчасово зачинено (вихід №8 - ред.) зі станції метро "Святошин" - до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту", - поінформували у КМДА.

Там підтвердили, що через атаку РФ пошкоджено інфраструктуру станції. Водночас уточнили, що всі інші виходи та входи працюють у штатному режимі. Графік роботи станції також не змінено, і метро функціонує без перебоїв.

Шевченківський район

"У Шевченківському районі горить багатоквартирний будинок. Встановлюємо інформацію щодо постраждалих", - написав Ткаченко о 04:29.

Оновлено о 05:30

У ДСНС повідомили, що у Шевченківському районі, внаслідок атаки РФ, пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху. Крім того, сталася пожежа автомобілів у дворі будинку.

За допомогою автодрабини та триколінної драбини в цей час проводиться евакуація мешканців будинку. Вже врятовано 7 людей, з них одну вагітну жінку.

Подільський район

"Пожежа також в нежитловій будівлі в Подільському районі", - поінформував Кличко станом на 04:30.

Також Ткаченко розповідав, що тут в районі через атаку РФ загорівся автомобіль. До речі, повідомлення було саме тоді, коли ворог вдруге запустив по Києву ракети, а саме - під ранок.

Постраждалі

"Підтверджено інформацію про двох потерпілих чоловіків, 56 та 61 року. Постраждалих госпіталізовано", - інформація від КМВА станом на 03:30.

Вже о 04:25 мер Киева Віталій Кличко поінформував, що станом на цю хвилину кількість постраждалих зросла до 5.

Київська область

У Київській області внаслідок атаки РФ постраждали три райони регіону - Бориспільській, Білоцерківський та Бучанський.

Зокрема, у Бориспільському районі сталася пожежа двох приватних будинків.

У Білоцерківському районі пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження", - поінформував Калашник.

У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі.