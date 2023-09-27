ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під санкції Заходу проти алмазів з Росії можуть потрапити близько пів сотні компаній

Середа 27 вересня 2023 14:56
UA EN RU
Під санкції Заходу проти алмазів з Росії можуть потрапити близько пів сотні компаній Фото: під санкції на імпорт російських алмазів можуть потрапити близько 50 компаній (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Під санкції західних країн можуть потрапити близько півсотні російських компаній, які займаються добуванням, обробкою та продажем алмазів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що така кількість російських компаній зазначена у пропозиції України державам-партнерам.

Більшість їх пов'язані з гігантом ПАТ "АЛРОСА", що контролює понад 90% видобутку алмазів до, тобто третину світового обсягу.

Також звертається увага, що ця компанія вже перебуває під санкційними режимами США, Канади, Великобританії та Нової Зеландії та інших країн.

Російський експорт алмазів

Минулого року РФ експортувала алмазів на суму понад 3,8 мільярда доларів. При цьому низка країн Заходу заборонили імпорт російських алмазів, проте обмеження поширюються лише на необроблені алмази.

Після обробки в країнах третього світу, в основному в Індії та Китаї, російські діаманти набувають статусу "змішаних" і можуть вільно поставлятися на ринки країн G7 (входить США, Франція, Велика Британія, Німеччина, Японія, Італія та Канада плюс ЄС).

У публікації також зазначається, що Індія, Об'єднані Арабські Емірати та Бельгія є трьома найбільшими центрами, де російські алмази можуть бути перероблені на "змішані". США, Китай та ЄС є їхніми найбільшими споживачами.

Раніше українське Національне агентство з протидії корупції (НАЗК) направило пропозиції до Служби безпеки України (СБУ) та інших відповідальних органів щодо запровадження санкцій проти російських алмазних компаній із наміром, щоб західні партнери підтримали обмеження.

"Велика сімка" готує санкції на алмази з РФ

Нагадаємо, в середині вересня повідомлялося про те, що країни "Великої сімки" можуть оголосити про непряму заборону на російські алмази у найближчі два-три тижні. Щодо заборони, то набуде чинності вона вже в січні 2024 року.

Непрямий елемент заборони спрямований на спробу обмежити цю динаміку шляхом відстеження російського дорогоцінного каміння через кордон. План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазів чи діамантів безпосередньо у російської компанії-гіганта ПАТ "АЛРОСА" або у перепродавців в Індії чи ОАЕ.

Раніше повідомлялося, що США заморозили кошти двох індійських компаній через співпрацю з російською групою алмазовидобувних компаній "АЛРОСА".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії
NEWS
Генерал Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку
Генерал Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни