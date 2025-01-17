Під санкції США потрапили шість ще недобудованих танкерів РФ, - Reuters
Шість російських нафтових танкерів, які все ще будуються на російському суднобудівному заводі "Звезда", потрапили під санкції США. Це перший випадок, коли Вашингтон заборонив танкери ще до того, як вони вийшли в море.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агенство зазначило, що санкції, запроваджені США минулого тижня, спричинили стрибок цін на нафту та збільшення вартості танкерних перевезень, оскільки адміністрація президента Джо Байдена зробила кроки, щоб завдати шкоди російському експорту нафти та перешкодити спробам Москви побудувати власний флот.
Як з'ясувало Reuters, шість танкерів, які будуються на заводі "Звезда", були серед 183 суден, що які потрапили під обмеження. Серед них - "Нурсултан Назарбаєв", "Олександр Беггров", "Олексій Боголюбов" і ще три судна, назви яких поки що не називаються: "Звезда 131080", "Звезда 131060" і "Звезда 131040".
Згідно з текстом санкцій, покупцем суден "Александр Беггров" і "Алексей Боголюбов" є російська компанія "Совкомфлот", а покупцем інших чотирьох - судноплавний підрозділ "Роснефти" "Роснефтефлот".
Зазначається, що обидва покупці також перебувають під санкціями США.
Санкції США проти Росії
Нагадаємо, 10 січня Міністерство фінансів США оголосило про нові масштабні санкції проти російського енергетичного сектору, включно з найбільшою нафтовою компанією "Газпром нафта" та "Сургутнафтогазом", щоб завадити Москві в її війні з Україною, позбавивши її мільярдів доларів на місяць.
Санкції також зачіпають понад 180 суден і десятки нафтотрейдерів, постачальників послуг у сфері нафтової промисловості, страхових компаній і посадовців енергетичного сектора.
За даними Kpler, останні санкції торкнулися танкерів, на частку яких припадає близько 42% морського експорту нафти з Росії, в основному в Китай.
Як повідомило Reuters, нові санкції США проти російських нафтових компаній є наймасштабнішими обмеженнями проти енергетичного сектора країни-агресора. Росія може втрачати мільярди доларів на місяць.
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