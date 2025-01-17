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Под санкции США попали шесть еще недостроенных танкеров РФ, - Reuters

Пятница 17 января 2025 19:25
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Под санкции США попали шесть еще недостроенных танкеров РФ, - Reuters Фото: под санкции США попали шесть еще недостроенных танкеров РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Шесть российских нефтяных танкеров, которые все еще строятся на российском судостроительном заводе "Звезда", попали под санкции США. Это первый случай, когда Вашингтон запретил танкеры еще до того, как они вышли в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агенство отметило, что санкции, введенные США на прошлой неделе, вызвали скачок цен на нефть и увеличение стоимости танкерных перевозок, поскольку администрация президента Джо Байдена предприняла шаги, чтобы нанести ущерб российскому экспорту нефти и помешать попыткам Москвы построить собственный флот.

Как выяснило Reuters, шесть танкеров, которые строятся на заводе "Звезда", были среди 183 судов, попавших под ограничения. Среди них - "Нурсултан Назарбаев", "Александр Беггров", "Алексей Боголюбов" и еще три судна, названия которых пока не называются: "Звезда 131080", "Звезда 131060" и "Звезда 131040".

Согласно тексту санкций, покупателем судов "Александр Беггров" и "Алексей Боголюбов" является российская компания "Совкомфлот", а покупателем остальных четырех - судоходное подразделение "Роснефти" "Роснефтефлот".

Отмечается, что оба покупателя также находятся под санкциями США.

Санкции США против России

Напомним, 10 января Министерство финансов США объявило о новых масштабных санкциях против российского энергетического сектора, включая крупнейшую нефтяную компанию "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", чтобы помешать Москве в ее войне с Украиной, лишив ее миллиардов долларов в месяц.

Санкции также затрагивают более 180 судов и десятки нефтетрейдеров, поставщиков услуг в сфере нефтяной промышленности, страховых компаний и должностных лиц энергетического сектора.

По данным Kpler, последние санкции коснулись танкеров, на долю которых приходится около 42% морского экспорта нефти из России, в основном в Китай.

Как сообщило Reuters, новые санкции США против российских нефтяных компаний являются самыми масштабными ограничениями против энергетического сектора страны-агрессора. Россия может терять миллиарды долларов в месяц.

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