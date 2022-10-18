Під приватизацію потраплять 2 корпуси "Довженко-Центр", які не використовувалися і були в оренді

Приватизація не вплине на роботу "Довженка-Центра", оскільки стосуватиметься приміщень, які установа фактично не використовувала за призначенням, а здавала в оренду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Державного агентства з питань кіно Марину Кудерчук.

Як відомо, 16 жовтня Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів "Довженко-Центру".

Державне підприємство отримало відповідний лист з проханням підготувати усі необхідні документи. Йдеться про дві нежитлові будівлі площею 3137 кв.м та 5927 кв.м. У цих двох корпусах наразі розташовуються приватні офіси.

Натомість центральний корпус, у якому безпосередньо знаходяться цінні архіви та проводяться заходи, залишається у власності "Довженка-Центру".

"Два корпуси Центра Довженка загальною площею близько 9 тис квадратних метрів, які Фонд держмайна виставив на приватизацію, понад 20 років жодним чином Центр не використовував для реалізації будь-яких культурних проєктів. Ці квадратні метри Центр просто надавав у оренду. Центральний корпус Центру Довженка, в якому відбуваються мистецькі заходи та розміщена унікальна колекція установи, залишається на балансі Центру Довженка", - заявила Марина Кудерчук.

Вона також запевнила, що "Довженко-Центр" продовжить працювати і залишиться на тому ж місці. Жодний з урядових указів не передбачав ані ліквідації установи, ані її передислокації.

Нагадаємо, наказом від 5 серпня 2022 року Держкіно вирішило провести реорганізацію та передачу повноважень ДП "Національний центр Олександра Довженка".

У наказі йдеться про розподіл Довженко-Центру на три юридичні особи: ДП "Українська анімаційна студія", ДУ "Науковий центр кінематографії України" та ДП "Національний центр Олександра Довженка".

У Довженко-Центрі реорганізацію назвали спробою ліквідувати установу та національний кіноархів. У Держкіно звинувачення спростували: після реорганізації установа продовжить своє функціонування як культурний та музейний осередок.

Петиція про скасування реорганізації набрала необхідні 25 тисяч голосів. Втім, Кабмін рішення не скасовуватиме. Правонаступником майнових та немайнових прав та обов’язків "Довженко-Центру" стане Українська анімаційна студія.