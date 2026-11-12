Під прицілом британських спецслужб: Юрій Шамара як приклад нової хвилі блокувань російських грошей у Європі

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Сім'я російського нафтового бізнесмена Юрія Шамари намагалася придбати гольф-клуб поблизу британських ядерних об'єктів, а його капітал пов'язують із обходом санкцій та теневим флотом РФ.

Про те, як російські гроші проникають до стратегічної інфраструктури Заходу та чому одного лише блокування угоди недостатньо, – читайте в нашому матеріалі.

Юрій Шамара та російські активи в Європі: механізми протидії на прикладі Британії

Зірвана наприкінці квітня 2026 року угода з купівлі гольф-клубу Grange-over-Sands на узбережжі затоки Моркем у графстві Камбрія родиною російського магната Юрія Шамари – це не курйозний епізод із життя мільйонерів. Розслідування Financial Times виявило потенційні ризики російського впливу через придбання стратегічно розташованої нерухомості.

Під виглядом рекреаційного об'єкта у Великій Британії могла з'явитися можливість створити легальну базу прикриття та стаціонарний спостережний пункт у безпосередній близькості до ключових військових ядерних об'єктів Сполученого Королівства.

Цей інцидент створив потужний геополітичний прецедент. Він наочно продемонстрував, як британський Закон про національну безпеку та інвестиції (National Security and Investment Act, NSIA) може використовуватися як інструмент протидії загрозам національній безпеці, формуючи приклад нової доктрини безпеки для всіх країн НАТО.

Топографія загрози: поле для гольфу як шпигунський периметр

Щоб зрозуміти жорсткість реакції Міністерства оборони Великої Британії, необхідно поглянути на географічну карту Камбрії. Гольф-клуб Grange-over-Sands Golf Club є стратегічно розташованою земельною ділянкою площею в десятки гектарів, яка безпосередньо прилягає до так званої Прибережної залізничної лінії Камбрії (Cumbrian Coast Line).

У сучасній доктрині гібридної війни, яку практикують російські спецслужби, купівля подібної нерухомості може розглядатися як інструмент створення активу глибокого прикриття (deep cover asset). Контррозвідувальний аналіз виокремлює кілька критичних факторів ризику, які виникли б у разі переходу клубу під контроль родини Шамари.

Головна загроза полягала у встановленні контролю над ядерним транзитом. Згадана залізнична гілка, як наголошують журналісти FT, є важливою транспортною артерією, що з'єднує верф BAE Systems Submarines у Барроу-ін-Фернессі та ядерний комплекс Селлафілд (Sellafield).

На верфі BAE Systems будують новітні британські атомні підводні човни класів Astute та перспективні Dreadnought із ядерною зброєю. Селлафілд, зі свого боку, є головним британським центром переробки та зберігання радіоактивних матеріалів. Цією гілкою регулярно курсують спеціальні потяги з ядерним паливом і компонентами реакторів.

Маючи права власника, структури Шамари отримали б законне право проводити будь-які інженерні роботи, зводити господарські споруди або модернізувати вежі зв'язку нібито для внутрішніх потреб спортивного об'єкта. Під таким прикриттям технічно можливо розмістити апаратуру радіоелектронної розвідки (SIGINT) для перехоплення зашифрованих сигналів зв'язку міноборони та моніторингу переміщення військових ешелонів.

Крім того, поля для гольфу забезпечували б ідеальний панорамний огляд транспортного коридору. Будь-яку спробу зафіксувати графік руху спеціальних потягів випадковими туристами негайно припиняла б поліція, але для персоналу та менеджменту приватного клубу такий доступ став би цілком легальною буденністю.

Маршрут ядерного транзиту на карті Камбрії (фото: FT)

Економічне підґрунтя: схеми "тіньового флоту" та дубайський транзит

Ключовим тригером для втручання британських силовиків та задіяння механізмів NSIA стало минуле Юрія Шамари та походження його капіталу. Фінансова розвідка та розслідування FT вказують на глибоку інтеграцію сімейного бізнесу Шамари в міжнародні логістичні схеми, пов’язані з обходом західних санкцій і транспортуванням російської нафти.

Родина Шамари – не сторонній гравець у російській нафтовій економіці, а частина системи, тісно пов’язаної з державою. Батько Юрія, Олексій Шамара, у 1997-2002 роках обіймав посаду першого заступника генерального директора державної компанії "Роснефть – Краснодарнефтегаз", а згодом понад 15 років керував Кубанською нафтогазовою компанією. Він також очолював раду директорів Ільського НПЗ, який у 2022 році назвали на його честь.

До речі, Ільський НПЗ має значення не лише як джерело родинного капіталу. За даними FT, підприємство постачало паливо російським військам. Завод також неодноразово ставав ціллю українських безпілотників.

Шамара-молодший продовжив сімейний нафтовий бізнес і діяльність у середовищі, пов’язаному з російськими державними інституціями. Зокрема, він був навіть серед членів опікунської ради Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ), підпорядкованого МЗС Росії.

Юрій Шамара дбає про "православні цінності" РФ (фото: росЗМІ)

Отже, йдеться не просто про російського підприємця з нафтовими активами, а про представника родинного бізнесу, який виріс усередині державної нафтової системи РФ і має інституційні зв’язки з її зовнішньополітичним середовищем. Це важливий контекст для оцінки походження капіталу Шамари та його спроб закріпитися на Заході.

Зокрема, FT пов'язує структури Шамари з мережею офшорних компаній, залучених до управління та фінансування старих танкерів "тіньового флоту". Ці судна активно використовують для прихованого транспортування російської сирої нафти Urals в обхід міжнародних обмежень.

Пов'язаних із бізнесменом трейдерів підозрюють у систематичній фальсифікації транспортних накладних і страхових документів. Нафту декларували за ціною нижче встановленої країнами G7 граничної межі у 44,10 долара за барель, щоб легально користуватися послугами західних портів. Однак реальні взаєморозрахунки відбувалися через ланцюжок дубайських посередників за повною ринковою вартістю.

У міжнародних матеріалах і судових реєстрах також фігурують претензії з боку дубайського трейдера Venuto на астрономічну суму в 16 млрд рублів. Західні аналітики розглядають цей процес не як класичний комерційний борг, а як технічний маневр для контрольованого виведення та легалізації активів Шамари за кордоном під прикриттям штучних юридичних спорів.

Спробу інвестувати 800 тис. фунтів гольф-клуб, окрім військових ризиків, на Туманному Альбіоні розцінили як потенційну операцію з відмивання репутації та спробу створення плацдарму для російського капіталу в межах британської юрисдикції.

Механізм NSIA: нова жорстка доктрина контррозвідки

Закон про національну безпеку та інвестиції діє у Великій Британії з 2022 року. Спочатку його позиціонували як бар'єр для китайської експансії у сферу високих технологій. Однак "кейс Шамари" показав, як цей механізм може застосовуватися у протидії гібридним загрозам з боку РФ на рівні угод із нерухомістю.

Унікальність цього прецеденту полягає в повному ігноруванні номінальних власників. Коли за два тижні до угоди ім’я покупця змінили і переписали договір на його 22-річну доньку Анастасію Шамару, британська влада отримала підстави оцінювати не лише формального покупця, а й реального бенефіціара та походження коштів. Закон оцінює не ім'я на папері, а джерело походження коштів і геополітичну небезпеку реального бенефіціара.

Анастасія Шамара (фото: росЗМІ)

При цьому для початку поглибленої перевірки не потрібно доводити в суді, що Анастасія або Юрій Шамара є кадровими офіцерами спецслужб. Для ініціювання перевірки відповідно до NSIA достатньо обґрунтованої підозри, що актив може бути використаний на шкоду безпеці Сполученого Королівства.

До слова, під удар потрапив і британський посередник угоди – тренер Нік Тейлор, син колишнього президента клубу, який раніше очолював... елітні російські гольф-клуби "Сколково" Романа Абрамовича та підсанкційний Raevo Golf під Москвою. За даними FT, саме Тейлор зацікавив Шамару клубом. NSIA створив токсичне середовище для будь-яких західних посередників: сприяння російському капіталу в придбанні чутливих об'єктів тепер загрожує крахом кар'єри та розслідуваннями спецслужб.

Угоди під прицілом: що ще за останній рік перевіряли спецслужби Великої Британії

Зрив угоди в Камбрії – це не поодинокий випадок, а частина масштабної кампанії. За короткий час NSIA перетворився на один із найбільш використовуваних інструментів британського уряду. Серед сотень поданих на перевірку транзакцій особливу увагу контррозвідки та Кабінету міністрів привернули ще кілька знакових кейсів.

Найбільший резонанс викликала перевірка угод у сфері аерокосмічних технологій і супутникового зв'язку. Уряд заблокував придбання часток у низці британських стартапів компаніями, які мали прихованих інвесторів із Китаю та близькосхідних фондів, пов'язаних із Пекіном. Перевірці піддали навіть академічні партнерства та передачу інтелектуальної власності між британськими університетами й іноземними технологічними компаніями.

У секторі критичної інфраструктури під жорсткий моніторинг потрапили логістичні вузли та портові потужності. Зокрема, британська влада ініціювала поглиблену перевірку спроб азійських конгломератів збільшити частки в управлінні терміналами на південному узбережжі Англії, вбачаючи в цьому ризики довгострокового контролю над ланцюгами постачання.

Нарешті, прецедент Шамари спровокував хвилю перевірок комерційної нерухомості та земельних ділянок. Протягом останнього року Міністерство оборони Великої Британії спільно з інвестиційним департаментом ініціювало перегляд понад десятка угод із придбання сільськогосподарських угідь, складських комплексів і приватних аеродромів у Шотландії та Уельсі. Усі вони розташовуються в безпосередній близькості до баз Королівських ВПС і полігонів випробування ракетного озброєння.

Урок для України та всієї Європи

Для України "кейс Шамари" – це надзвичайно важливий прецедент. Він доводить, що британські закони більше не захищатимуть російські гроші під приводом "недоторканності приватної власності".

Спираючись на цей досвід, українські державотворці можуть офіційно вимагати від Німеччини, Австрії, Італії та інших цивілізованих країн запровадження аналогічних жорстких стандартів щодо росіян.

По-перше, необхідний тотальний аудит прикордонних і стратегічних зон у ЄС. Європейські країни зобов'язані перевірити всі комерційні об'єкти (готелі, склади, транспортні хаби), придбані громадянами РФ або їхніми проксі-структурами в радіусі військових баз НАТО та вузлів постачання. В Австрії навколо логістичних баз і в Німеччині поблизу хаба Рамштайн сьогодні є десятки, а може й сотні таких прихованих активів.

По-друге, потрібно запровадити автоматичну заборону на угоди для осіб, пов'язаних із тіньовим енергетичним сектором РФ. Будь-яка фізична чи юридична особа, залучена до російської тіньової логістики або обходу санкцій, має бути законодавчо позбавлена права купувати землю та нерухомість у ЄС.

По-третє, прецедент родини Шамари доводить, що передача активів дітям, дружинам або довіреним юристам більше не рятує від блокувань. Європейські регулятори мають перейняти британський досвід наскрізного фінансового моніторингу.

І, мабуть, ця історія залишає відкритим головне й найбільш незручне питання для західних країн. Якщо британська контррозвідка визнає подібні угоди прямою загрозою національній безпеці, а фінансові органи бачать слід тіньового флоту, то чому такі кадри як Шамара досі вільно працюють на Заході без персональних санкцій?

Блокування однієї конкретної покупки – це лише напівзахід, схожий на спробу зупинити витік води затичкою. Поки бенефіціари путінського режиму не опиняться в чорних списках ЄС, США та Великої Британії з повним заморожуванням активів, вони продовжуватимуть шукати нові лазівки – чи то поля для гольфу біля ядерних баз, чи то логістичні хаби в самому серці Європи.