Під окупованим Сімферополем невідомі викрали кримського татарина, - правозахисники

У Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму невідомі викрали кримчанина Таїра Сейдаметова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадську організацію "Кримська солідарність".
Нагадаємо, в окупованому Криму російські силовики обшукали будинок кримського татарину.
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