Під окупацією Запорізька АЕС працювати не буде, - Зеленський

"Ніякої стадії немає. Якщо б були перемовини, я б вам би сказав. Для нас це важливо. Я вважаю, що станція під окупацією працювати не буде. Я вважаю, що станцію можна відновити - факт. Я сказав відверто, що потрібно десь два роки в середньому, може два з половиною. Те, що кажуть атомні фахівці", - заявив президент.

Він зазначив, що ЗАЕС потрібна і для України, і для людей, і для Європи, щоб доєднатися до європейської електромережі. Водночас окупанти створили проблему для її роботи.

"Ми все це можемо зробити. Те, що вони підірвали дамбу, дало серйозний вплив. І технічно, максимально зруйнувала цю станцію. Води немає, це великі проблеми. Так вона працювати не буде", - поінформував президент.

Він додав, що для того, щоб робота станції була безпечною, українці повинні до неї зайти. І не лише через те, що це наша станція і наша земля, але і для безпечної роботи.

"Знаєте, ну це зовсім не правильно. Тому просто віддати станцію комусь, комусь, це кому? А якщо це станція, і ми хочемо, щоб вона працювала, щоб це було безпечно, українці повинні до неї зайти. Не тільки через те, що це наше, і це наша земля, в це наша станція. А просто навіть через те, що тимчасово - треба, щоб станція відновлювалася і технічно булла безпечна для всього світу. Ось для цього", - заявив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що ніхто не буде працювати, якщо за метр від станції все буде окуповано і в будь-який момент росіяни зможуть їх підірвати. Однак початки розмова про відновлення станції - це позитивні кроки.

"Просто віддати станцію, а там за метр від станції все окуповано окуповано, або є російська зброя, ніхто так працювати не буде, ніхто не буде вірити в це. Тому що це неможливо. Це значить, що завтра вона запрацює, після завтра її росіяни підірвуть. Ну тобто, це все не серйозно. Зараз це поки що загальні речі. З президентом (Трампом - ред.) почали про це говорити. Всі початки розмов, коли ми хочемо щось відновити, щоб воно почало працювати, я вважаю, що все це позитивні кроки. Я не впевнений, що ми отримаємо швидко результат, але я впевнений, що це позитивні кроки", - резюмував Зеленський.