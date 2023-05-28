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Під Маріуполем пролунав вибух: удар припав по базі росіян

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Неділя 28 травня 2023 21:57
Під Маріуполем пролунав вибух: удар припав по базі росіян Фото: Під Маріуполем пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Під тимчасово окупованим Маріуполем прогримів вибух. Попередньо, удар припав на базу російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Вибух прогримів у селі Юр'ївка, де стався удар по табору "Сонячний"

Імовірно, там базувалися російські військові.

Крім цього в Маріуполі повідомляли про роботу ППО.

Під Маріуполем пролунав вибух: удар припав по базі росіян

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь з перших днів повномасштабного вторгнення став однією з головних цілей росіян на Донбасі. Окупанти активно обстрілювали місто, а повністю захопили його наприкінці травня 2022 року, коли українські захисники, що базувалися на "Азовсталі", здалися в полон.

Зараз загарбники використовують Маріуполь як свою військову базу, особливо порт.

Однак у Маріуполі останнім часом почастішали вибухи. Зокрема, 19 травня в районі Маріупольського аеропорту, де розташовуються окупанти, пролунали вибухи. Влада повідомила про "прильоти".

Крім цього, 26 травня в Маріуполі пролунав вибух у районі "Азовсталі".

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