Під Маріуполем фіксують активний рух російської бойової техніки

Російські окупаційні війська активізували переміщення бойової техніки під Маріуполем. Прибула додаткова кількість мобілізованих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка Telegram.
"Окупанти поновили переміщення живої сили, БК, засобів артилерії та танків в бік Мангушу. Понад 20 вантажівок та 6 тягачів з важкою технікою за день", - написав він.
Окрім того, змінили тактику пересування засобів артилерії. Тепер їх не тягнуть за вантажівкою на причепі, а перевозять тентовані тягачами, додав Андрющенко.
За його даними, в приазовській частині Маріупольського району прибула додаткова чисельність мобілізованих окупантів. Поновлено щоденне тренування на полігоні в районі селища Бабах-Тарама.
Андрющенко також відзначив високу активність роботи авіації.
Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що нові супутникові знімки, які показали Google Maps, можуть зображати могили окупантів у місті.
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