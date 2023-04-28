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Під Маріуполем фіксують активний рух російської бойової техніки

Фото: російську техніку активно переміщують під Маріуполем (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські окупаційні війська активізували переміщення бойової техніки під Маріуполем. Прибула додаткова кількість мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка Telegram.

"Окупанти поновили переміщення живої сили, БК, засобів артилерії та танків в бік Мангушу. Понад 20 вантажівок та 6 тягачів з важкою технікою за день", - написав він.

Окрім того, змінили тактику пересування засобів артилерії. Тепер їх не тягнуть за вантажівкою на причепі, а перевозять тентовані тягачами, додав Андрющенко.

За його даними, в приазовській частині Маріупольського району прибула додаткова чисельність мобілізованих окупантів. Поновлено щоденне тренування на полігоні в районі селища Бабах-Тарама.

Андрющенко також відзначив високу активність роботи авіації.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що нові супутникові знімки, які показали Google Maps, можуть зображати могили окупантів у місті.

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МаріупольВійна Росії проти України