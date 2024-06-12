Під Львовом невідомий обстріляв BMW. Зловмисника шукають
12 червня у Львівському районі невідомий обстріляв автомобіль BMW. Злочинця шукають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.
"У Львівській області поліцейські вживають заходів для затримання зловмисника, який обстріляв автомобіль BMW. Внаслідок події вогнепальні поранення отримав водій автомобіля - він госпіталізований", - йдеться у повідомленні.
Подробиці НП
Сьогодні, 12 червня, близько 11:00 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення про стрілянину, що сталась у селищі Сокільники, Львівського району.
Як повідомили РБК-Україна джерела, прізвище того, в кого стріляли, Джоні, він очевидно пов'язаний з кримінальним світом.
На місці події працюють оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.
Не перша НП
12 червня у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль військових. Поліція розпочала розслідування та пошук злочинців.
За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група осіб.
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