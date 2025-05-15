Під Київрадою знов зібрався проплачений мітинг проти Кличка, - Білоцерковець

Він опублікував відео, на якому видно, що люди збираються під стінами КМДА за списками, організовано.

"Перед сесією Київради традиційний мітинг "година за 100 грн". Часи змінюються а методи влади ні… Добре, що влада підтримує пенсіонерів в такій спосіб. Проте офф зе рекордс жіночки жалілися, що їм мало платять", - іронічно написав Дмитро Білоцерковець.

Він порадив взяти гроші "з шашличної у Маріїнському парку", яку пов’язують с призначеним владою керівником військової адміністрації міста Тимуром Ткаченком. Або взагалі не збирати проплачені мітинги, а витратити ці гроші на оплату якісних послуг з написання наукових робіт для голови фракції "Слуга народу" у Київраді, заступника міністра освіти Андрія Вітренка, якого нещодавно спіймали на плагіаті наукових робіт у російських вчених.

"Сьогодні чекаємо заяву про звільнення з посади заступника міністра", - додав Білоцерковець.

Він також зазначив, що хтось дає дозвіл на проведення мітингів біля Київради, хоча під час війни масові акції заборонені.

Вчора фракція "УДАР Віталія Кличка" у Київраді заявила про те, що влада намагається зірвати проведення важливої сесії Київради 15 травня. Зокрема, напередодні сесії депутати опозиційних фракцій, які з лютого 2022 року захищають Україну, рішенням вищого військового командування були переведені у інші військові частини, аби не допустити їх появи на пленарному засіданні, йшлося в заяві.