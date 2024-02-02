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Під Києвом сталася пожежа у двоповерховому будинку: усередині була родина із 5 дітьми

Фото: під Києвом сталася пожежа у двоповерховому будинку, усередині була родина з 5 дітьми (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Наталія Гурковська

Під Києвом 2 лютого сталася пожежа у двоповерховому будинку, де на той момент перебувала родина із 5 дітьми. Дорослі та діти потрапили до пастки, оскільки грати не давали вибратися на вулицю, а двері вже охопив вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Київській області.

"2 лютого о 03:50 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу у с. Червона Слобода по вул. Польова", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, які приїхали на виклик, звернули увагу на те, що поруч з двоповерховим будинком, що палав, знаходяться дитячі візочки та велосипеди і припустили, що усередині є діти.

"Але потрапити в будинок було не можливо, бо на вікнах були грати. Родина в середині прокинулась і намагалась вибратись на зовні, але вогонь вже охопив двері",- розповіли у відомстві.

 

Вогнеборцям довелось зрізали грати і через вікно дістати всю родину - п’ятеро дітей 2023, 2022, 2020, 2015, 2012 р. н. та двох дорослих 1992 р.н.

Як розповіли сусіди, викликаючи рятувальну службу вони не знали, що в будинку є люди, бо родина виїжджала на захід країни і тільки декілька днів, як повернулась.

Як повідомлялося, в Житомирській області 28 січня під час пожежі, що сталася в приватному житловому будинку в с. Грабняк, загинули дві малолітні сестри.

Крім того, пожежа у багатоповерхівці у Києві сталася 6 листопада 2023 року. Пожежники врятували трьох дітей та жінку.

 

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Пожежа