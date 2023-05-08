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Під Києвом сталася пожежа у будинку, де було шестеро дітей: є жертва

Фото: в селі Мусійки Іванківської громади Київської області 8 травня в пожежі загинула 7-річна дитина (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 8 травня, у селі Мусійки Іванківської громади Київської області сталася пожежа у житловому будинку, де на момент НП перебували шестеро дітей та їхній батько. Одна дитина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"7-річна дівчинка загинула в палаючому будинку Вишгородському районі", - розповів він.

За словами Нєбитова, у селі Мусійки Іванківської громади сталась пожежа в житлового будинку, де перебував батько та шестеро малолітніх дітей.

"Внаслідок отруєння чадним газом загинула донька. Ймовірною причиною пожежі стала несправність електромережі", - додав очільник поліції Київської області.

Як повідомлялось, 17 березня, у селі Капітанівка Кіровоградської області сталася пожежа в будинку на вулиці Заводській. П'ять людей загинули, троє з них виявились дітьми, наймолодшому 8 років.

Нагадаємо, 6 січня в селі Білине Одеської області, внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинула 31-річна жінка і троє дітей віком двох, трьох і чотирьох років, а 31-річний чоловік був госпіталізований до лікарні у важкому стані.

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Київська областьПожежа